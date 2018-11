PMS traži više kalorija nego inače - čak 300

PMS obično više utječe na muškarce nego na žene - one su navikle da nisu baš neke volje, a njihove "jače" polovice svaki puta se šokiraju kako je draga postala neraspoložena, no uz to se i čude koliko odjednom mogu pojesti... a krivac je opet isti.

Naime, mnoge žene svaki mjesec osjećaju stalnu glad, ali i nadutost koju sa sobom predmenstrualno stanje.

Sada je zaključeno da ženama u tom periodu stvarno treba više kalorija nego inače.

"Menstrualno ciklus ubrzava rad metabolizma pa tako u tjednu pred menstruaciju vaše tijelo zaista sagorijeva više kalorija nego što to čini ostalim danima tijekom mjeseca", objašnjava dijetetičar Ro Huntriss.Znanstvenici su dokazali da je ženama potrean veći unos kalorija u tom dijelu ciklusa, i to za 300 kalorija više..

"Kako metabolizam brže radi, osjećaj gladi se povećava, a samim tim i ona nekontrolirana glad koju osjećate", dodaje.

Stoga, neka vam ne bude neugodno, slobodno pojedite više - vaš organizam to traži.