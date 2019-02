Plin poskupljuje 1. travnja

Cijena plina za kućanstva će od 1. travnja ove godine biti viša za prosječnih 6,9 posto u odnosu na trenutno važeću cijenu, objavila je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), koja taj porast objašnjava porastom veleprodajne komponente cijene plina za 9,7 posto.

Upravno vijeće HERA-e na jučerašnjoj je sjednici donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., koja će biti objavljena u "Narodnim novinama" i na internetskoj stranici HERA-e, izvijestili su iz HERA-e na svojim internet stranicama.

"Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu, i to prosječno za 6,9 posto. Razlog tome je porast veleprodajne komponente krajnje cijene plina, odnosno referentne cijene, za 9,7 posto", navode iz HERA-e.

No, kolika će točno iznositi cijena plina za kućanstva ona će znati tek kada HERA objavi kompletnu Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, s obzirom da svi opskrbljivači nemaju jednaku cijenu.