Plin neće poskupiti do 1. travnja 2022.

Na konferenciji za medije u sklopu obilježavanja 18. Dana plina, ujedno i izborne Skupštine HSUP-a, Pudić je pojasnio da su do 1. travnja iduće godine dogovoreni godišnji kapaciteti po određenoj cijeni.

"Tko god je ugovorio kapacitete na godinu dana u travnju ili svibnju danas ima niže cijene plina. On koji su pak ugovorili na dvije ili tri godine imat će takvu cijenu plina i u tom razdoblju", izjavio je novinarima čelnik HSUP-a Pudić, koji je danas izabran na novi četverogodišnji mandat.

Tako do 1. travnja 2022. godine do porasta cijena plina neće doći ni za kućanstva, kao ni za pravne osobe koje su ugovorile dugoročnu cijenu plina pri cijenama kad su one bile niske.

Međutim, činjenica je da oni koji ugovaraju cijenu plina na bazi kraćeg vremenskog razdoblja, i ako su ih veće cijene "zahvatile", tada će i plaćati višu cijenu, što bi se onda odrazilo i na višu cijenu finalnih proizvoda koje koriste kućanstva, pa tako i na rast inflacije, rekao je Pudić.

Kada je riječ o zalihama plina, popunjenost hrvatskog skladišta je 90 posto, a Pudić je apostrofirao i novi dobavni pravac - LNG terminal, pa je tako sigurnost opskrbe plinom tijekom nadolazeće zime dobra.

Popunjenost skladišta je daleko veća nego što je prosjek europskih skladišta, dodao je.