Plenkoviću vlast, Bernariću cipela

Sudeći prema privremenim rezultatima parlamentarnih izbora (objavljenima u ponoć) predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ima razloga za slavlje. Osim što se pokazalo da je samostalni izlazak na izbore za njegovu stranku bio pun pogodak, osvojenih 66 mandata najavljuje mu ugodno sklapanje saborske većine, a i potvrđeni status unutar same stranke.

Kako stvari stoje, Plenković bi mogao sastaviti vladu samo uz pomoć osam zastupnika nacionalnih manjina, HNS-a i Reformista Radimira Čačića. Nacionalne manjine nose osam glasova, od toga je tri mjesta rezervirana za srpsku nacionalnu manjinu još jednom osvojio SDSS Milorada Pupovca.

Čačić i HNS osvojili su po jedan mandat.

Iako su Plenkovićevu vladu nazivali i protočnim bojlerom, s obzirom na broj ministara koji je iz nje izbačen, a u kampanju je ušao s teškom korupcijskom aferom u čijem je središtu bila istaknuta članica stranke i državna tajnica Ministarstva Uprave Josipa Rimac, birači su ga nagradili velikim povjerenjem.

„HDZ se vratio Tuđmanu"

„Ovakav rezultat HDZ-a ne samo da je velik, nego i obvezuje. Imali smo težak mandat pun iskušenja, a izazovi koji su pred nama su možda i veći. Ti izazovi zahtijevaju odgovornost, iskustvo i znanje", kazao je Plenković i dodao: „Hrvatska danas treba vladu modernog suverenizma. U proteklim godinama smo postavili HDZ na dio političkog spektra na koji ga je dr. Franjo Tuđman ostavio."

S druge strane, SDP ima svaki razlog za nezadovoljstvo, od odabira koalicijskih partnera koji su mu dali malo do potvrde kako građani Davora Bernardića nisu doživjeli kao sposobnog vođu oporbe i potencijalnog premijera. Restart koalicija je, prema nepotpunim rezultatima, osvojila 41 mandat. „Naravno da je ovaj rezultat loš, ja ne bježim odgovornosti i spreman otići i o tome ćemo razgovarati sutra na Predsjedništvu stranke. Ali nastavit ćemo dalje po Račanovoj poruci, zalagati se za Hrvatsku kakvu je on htio - za normalnu i u kojoj će svatko moći reći s ponosom - ja sam iz Hrvatske", kazao je Bernardić. Neslužbeno se doznaje da će cijelo Predsjedništvo zajedno s predsjednikom SDP-a sutra podnijeti ostavku.

„Možemo!" oteli glasače SDP-u

Odljev birača nominalne ljevice treba potražiti u platformi „Možemo!", zeleno-lijevom savezu koji je osvojio 7 mandata. Riječ je o platformi koju čine ljudi s bogatim aktivističkim iskustvom, no s manjkom staža u „tvrdoj" politici koji su prepoznati kao trn u peti dugovječnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića opterećenog brojnim korupcijskim aferama. „Možemo!" će, sasvim sigurno, snage usmjeriti na lokalne zagrebačke izbore, a od njih se u Saboru očekuje da budu „prava ljevica" i konkretna zelena snaga.

„Prvi korak je ulazak u Sabor, drugi je micanje s vlasti lokalnih šerifa, a ponajviše da nakon 20 godina maknemo Milana Bandića s vlasti. Zagreb je naš!" kazao je vođa lijevo-zelenih Tomislav Tomašević, čovjek kojeg mnogi smatraju budućim gradonačelnikom metropole. Kaže, zabrinut je i zbog jačanja krajnje desnice u Hrvatskoj: „Nema tu mjesta za trijumfalizam, ali borit ćemo se!"

Bandić, s druge strane, prema nepotpunim rezultatima, nije osvojio niti jedan mandat pa čak ni u Zagrebu kojim suvereno vlada. Na nacionalnoj razini njegovi su rezultati bili uvijek skromni, no u 9. saborskom sazivu uspio je izgraditi moćan saborski klub koji je primarno funkcionirao kao tržnica podignutih ruku onih koji su bježali iz klubova stranaka na čijim su listama ušli u parlament.

Škoro je izgubio koalicijski potencijal

Domovinski pokret Miroslava Škore, nekoherentan je u mjeri u kojoj je to bio i Most u prošlim izbornim ciklusima, no osvojio je upravo ono što se očekivalo - 16 mandata. Suverenizam, nacionalizam i borba protiv političkog utjecaja srpske nacionalne manjine, odrednice su ove platforme koje su i ljevičare natjerale da navijaju za HDZ nakon objave prve izlazne ankete. No čini se da Plenkoviću za sastavljanje vlade Škoro ipak neće biti potreban te da nije načeo HDZ-ovo biračko tijelo, a što su svi predviđali. „Kampanja i sve što se događalo bilo je u atmosferi straha i neizvjesnosti, jedna od naših promatračica doživjela je fizičko zlostavljanje, bilo je neregularnosti. Čestitam pobjednicima, HDZ ima povijesnu priliku da vidimo hoće li vladati kao do sada ili okrenuti dres", komentar je Miroslava Škore.

Konzervativni Most, zahvaljujući političkom konsolidiranju i novim licima koje je privukao nakon osipanja stranke, osvojio je 8 mandata. S obzirom na to da je ova stranka s HDZ-om dva puta (po sebe) neuspješno sastavljao vladu, teško je za očekivati da će se još jednom prikloniti vjerojatnom premijeru koji je izbacio njihove ministre iz Banskih dvora.

Populistički Živi zid, predvodnik platforme „Dosta je pljačke", odlazi iz Sabora. Naime, riječ je stranci koja se raspala u sukobima oko mandata osvojenog na europskim izborima, unatoč činjenici da su popularnost zasnivali na porukama kako im moć i novac nisu važni. Čak ni pomirenje lidera Zida Ivana Vilibora Sinčića s Ivanom Pernarom, nekadašnjim stranačkim kolegom i ikonom antivakserskog pokreta, nije urodilo plodom. „Narod je odabrao one koji služe novom svjetskom poretku, podržavaju Soroševu agendu, narod je odabrao one koji služe globalnoj eliti vjerujući da će ta elite ispuniti njegove želje. Dragi narode, ono što si birao to ćeš i dobiti", Pernarova je poruka biračima.

Je li Milanović glasao?

Na izbore je izašlo 46% birača, što dovodi u pitanje i legitimnost ovih izvora, barem što se gubitnika tiče. Osim koronavirusa, manjoj izlaznosti možda je pogodovao i predsjednik Zoran Milanović, nekadašnji šef SDP-a. Naime, on je prije službene kampanje najavio da možda neće izaći na izbore, a kamere ga nisu uhvatile niti na jednom biračkom mjestu. Iz njegova ureda poručuju novinarima da je "glasanje osobna stvar predsjednik Republike", što je za mnoge politički problematična poruka. S obzirom na najuvjerljiviju pobjedu HDZ-a u posljednja dva desetljeća, ne treba razmišljati tko će mu sutra, kao potencijalni mandatar, pokucati na vrata.