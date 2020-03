Plastika i u novootkrivenoj vrsti rakova

Istraživači sa Sveučilišta u Newcastleu otkrili su novu vrstu dubokomorskih rakušaca (ampifoda). To samo po sebi možda ne bi izazvalo veliko čuđenje, da u tom rakušcu pronađenom u jednoj od najdubljih točaka Tihog oceana, u Marijanskoj brazdi između Japana i Filipina, nije otkrivena prisutnost plastike. Zbog toga su vrstu službeno nazvali Eurythenes plasticus.

Rezultati tog istraživanje, koje je podržala svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF, objavljeni su u renomiranom znanstvenom časopisu Zootaxa. U račiću je otkrivena prisutnost polietilen tereftalata (PET), supstance koja se vrlo često koristi u kućanstvima, a može se pronaći u plastičnim bocama za vodu, odjeći za tjelovježbu i mnogim drugim predmetima koje svakodnevno koristimo.

„Činjenica da je plastika dospjela do najdubljih i najudaljenijih mjesta na planetu, pa čak i u tijelo novootkrivene vrste, još je jedan dokaz neadekvatnog zbrinjavanja plastičnog otpada", ističe Danijel Kanski, voditelj morskog programa u WWF Adriji. „Situacija je alarmantna, jer plastika je svugdje - u hrani koju jedemo, u vodi koji pijemo i sada čak i u životinjskim organizmima koji žive daleko od ljudske civilizacije", dodao je Kanski.

Prije ulaska u morske organizme, plastični otpad prelazi dug put koji najčešće počinje u razvijenim zemljama. U konačnici taj otpad najčešće završi u jugoistočnoj Aziji, gdje upravljanje otpadom ili nije dovoljno razvijeno ili uopće ne postoji. Velika većina plastičnog otpada se ne može reciklirati, zbog čega se najčešće spaljuje ili odlaže na odlagališta s kojih odlazi do rijeka, a tako i do oceana. Jednom kada stigne do vode, plastika se razlaže na sitne komadiće koje zovemo mikroplastikom te se širi oceanom gdje ju brojni organizmi, poput E. plasticus, mogu progutati.

„Odlučili smo se za naziv Eurythenes plasticus jer smo htjeli naglasiti važnost poduzimanja trenutnih i konkretnih akcija u sprječavanju gomilanja plastike u oceanima", rekao je Dr. Alan Jamieson, voditelj istraživanja sa Sveučilišta u Newcastleu.:

WWF je još prošle godine pokrenuo međunarodnu kampanju koja poziva na stvaranje globalnog pravno-obvezujućeg sporazuma za smanjenje plastičnog otpada, poboljšanje gospodarenja otpadom i zaustavljanje plastičnog zagađenja mora i oceana.

„Plastika nije pronađena u svakoj jedinki rakušca E. plasticus, što znači da postoji nada za brojne jedinke te vrste da će upozoravati javnost o raširenosti plastičnog zagađenja mora samo svojim imenom. Kako bismo uspjeli zaštititi njih i brojne druge morske vrste, ali i njihova staništa, pozivamo ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da sudjeluje u stvaranju međunarodnog pravno-obvezujućeg sporazuma kojim će se zaustaviti zagađenje mora i oceana plastičnim otpadom. U isto vrijeme važna je i hitna implementacija propisa EU koji se odnose na gospodarenje otpadom u Uniji", zaključuje Kanski.

Svake minute svakog dana količina najmanje jednog kamiona plastičnog otpada uđe u naše oceane. WWF, da bi okončao te ogromne nalete plastičnog otpada, pokrenuo je peticiju diljem svijeta koju je do sada potpisalo već više od 1,6 milijuna ljudi diljem svijeta. Kliknite na poveznicu i pozovite svoje vlade da poduzmu konkretne akcije za stvaranje međunarodnog sporazuma za zaustavljanje plastičnog zagađenja: http://www.wwfadria.org/hr/ukljuci_se/plastika/.