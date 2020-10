Placebo ipak siže na Šalatu

Nakon prvotnog otkazivanja Placebo je ipak odredio datum novog zagrebačkog koncerta. Bend na stadion Šalata stiže u subotu, 26. lipnja 2021. godine.

Placebo - „Special K"

Novi zagrebački termin stiže u tjednu kada grupa obilježava 20 godina svog epohalnog izdanja "Black Market Music" na kojem su se našli hitovi "Taste In Men", "Slave To The Wage" i "Special K". Placebo je trenutno u studiju gdje dovršavaju rad na novom albumu, a počeli su objavljivati i datume koncerata u 2021. U kalendar su upisani talijanska Montova u lipnju te festivali Open Air St Galen, Mad Cool i Park Live u srpnju, a njima se sada pridružuje i Zagreb, točnije stadion Šalata.

Placebo - „Every You, Every Me"

Sve ulaznice koje nisu vraćene za prvi termin vrijede za koncert 26. lipnja 2021., a od danas su u prodaji nove po early bird cijeni od 220 kn. Od 1. siječnja cijena će im se popeti na 240, a na dan koncerta na 260 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.