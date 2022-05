Pivovara Medvedgrad pivski je partner INmusic festivala #15!

Pivovara Medvedgrad najstarija je i najveća hrvatska craft pivovara, koja od 1994. godine kuha ukusne i prirodne lagere na tradicionalan način i od najboljih prirodnih sirovina. Od prvog je dana Pivovara Medvedgrad promijenila način na koji se na ovim prostorima doživljava pivo, čime su stvoreni čvrsti temelji craft pivarstva. U promjenjivom i dinamičnom okruženju, Medvedgrad ostaje sinonim za trajne pivske vrijednosti.

Kao jedan od rijetkih neovisnih festivala u Europi, INmusic nastoji podržati neovisne poduzetnike u Hrvatskoj kada je to moguće i zajednički graditi uvjete za napredak domaćeg tržišta s međunarodnim dosegom. Suradnja s Pivovarom Medvedgrad nastavlja započetu tradiciju promoviranja craft pivarstva u Hrvatskoj i osigurava da se i na najvećim događanjima pije kvalitetno i lokalno pivo. Pivovara Medvedgrad kao pionir hrvatske craft scene i INmusic festival kao najveći nezavisni glazbeni festival u Hrvatskoj logičan su pivsko-koncertni spoj.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa