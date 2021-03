Pas na lancu nije alarmni uredjaj

Udruge koje su nedavno pokrenule kampanju za potpunu zabranu držanja pasa na lancu vjeruju da je svima jasno da za takvo držanje pasa nema opravdanja, no neki tu vrstu zlostavljanja opravdavaju potrebom čuvanja. Stoga postavljaju pitanja: „Zar zaista pas koji je vezan na kratkom lancu može išta čuvati? Zašto bi pas uopće trebao nešto čuvati? Zar danas, kada dobra nadzorna kamera s mogućnošću praćenja pokreta i spajanja na internet košta samo nekoliko stotina kuna, netko ostavlja živo biće da godinama pati na lancu? Kako je moguće da to nije već odavno potpuno zabranjeno?"

Kampanja je dobila podršku mnogih institucija i poznatih osoba, a među njima je i popularni pjevač i radijski voditelj Saša Lozar koji je istaknuo da psi ne smiju biti alarmni uređaji: „Volio bih vjerovati da se psi više ne drže na lancima i da su to samo neka sjećanja na prošla vremena kad su se psi držali u dvorištu da bi bili čuvari. Volio bih to vjerovati, ali znam da to nije istina. Zato dobro razmislite prije nego što imate kućne ljubimce imate li uvjete za njih, ali ako trebate čuvara - kupite alarm! Danas bar to više nije skupo."

„Psi na lancima nisu čuvari jer to niti mogu niti trebaju biti. Time se jedino čuva sramotna zlostavljačka praksa koju treba ostaviti u prošlosti", navode Prijatelji životinja, Sklonište Prijatelji Čakovec i Udruga Pobjede te više od 50 članica Mreže za zaštitu životinja. Pozivaju sve da im se pridruže u tom jasnom cilju za spas pasa i ugleda Hrvatske i na www.zabranimolanac.net potpišu peticiju koju je dosad potpisalo gotovo 50 000 ljudi.

Borba za zabranu zlostavljanja životinja držanjem na lancu traje još od 2012. godine kada je pokrenuta prva peticija za zabranu držanja pasa na lancu, koju je pratila duga kampanja. Rezultat je bio uvrštenje zabrane u Zakon o zaštiti životinja 2017 godine, uz veliko zadovoljstvo velike većine građana Hrvatske. Veselje je splasnulo kada se pokazalo da se dugoočekivana zakonska odredba ne provodi u praksi. Stoga udruge smatraju da je krajnje vrijeme da se ispravi nespretno sročen članak i da se uvedu prekršajne odredbe kako sve ne bi bilo samo mrtvo slovo na papiru.

Udruge ističu da nitko ne mora imati psa u svojoj obitelji, no svatko tko se odluči skrbiti o psu treba preuzeti odgovornost i pružiti adekvatne uvjete držanja, cijepljenje, mikročipiranje, kastraciju, veterinarsku skrb, hranu i dovoljno vremena i pažnje. Stoga držanje pasa na lancu jednostavno ne smije biti dopušteno ni na koji način. Zakonska odredba koja bi to jasno zabranila ne samo da bi štitila pse od zlostavljanja nego bi pokazala koliko smo kao država uređeni i koliko štitimo one najslabije.

„Osim što je nedopustivo mučiti životinju i što je apsurdno držati psa na lancu da bi nešto čuvao, to nije niti isplativo. Troškovi nadzornih sustava daleko su manji od troškova koji su potrebni za skrb o psu. Jedino zakonska zabrana može zauvijek ispraviti nepravdu i pomoći psima", odlučne su udruge.

Pozivaju sve na sudjelovanje u povijesnim promjenama za životinje i zajednicu svojim potpisom i dijeljenjem informacija o peticiji te izražavanjem vlastitoga stava uz oznake #ZabranimoLanac, #ZaHrvatskuBezPasaNaLancu, #TrebaZnatiPrerezati #SramotnoZaHrvatsku.