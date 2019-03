Partner koji vas doslovno ubija!

Sluša li vas partner? Ne mislimo na ono klasično - napravi to i to, već općenito, kad imate nekih problema i pokušate ih komunicirati, a on jednostavno ne pokazuje nikakvo suosjećanje niti se uključuje u razgovor.

Osim što vas to živcira, posljedice mogu biti puno gore - osobe čiji partneri ne obraćaju pažnju, bore se s dnevnom dozom stresa i emocija i to na dugoročnoj razini.

Posljedice ovakvog tipa svakodnevnog stresa mogu biti izrazito loše, čak toliko da se povećava rizik od ranije smrti za visokih 42%.

Kronični stres vezan je za uz šest najčešćih uzročnika smrti: bolesti srca, rak, razne plućne bolesti, nesreće, ciroza jetre i samoubojstvo.

Grupa psihologa sa Sveučilišta u Edinburghu promatrala je grupu od 1200 ljudi starosti od 25 do 74 godina koji su živjeli sa svojim partnerima.

Voditeljica istraživanja,doktorica Sarah Stanton, zaključila je kako ljubavni i životni partneri itekako mogu pomoći osobi da lakše prebrodi stresne dane, ali i dodatno ih pogoršati, piše Daily Mail.(FOTO: Thinkstock)

Istraživači su ispitanike pitali o partnerovom razumijevanju i brizi kroz period od 10 godina - prvi put 1996. godine, a potom 2006. Istraživači su otkrili da su ljudi koji nisu dobro reagirali na svakodnevni stres zapravo oni koji su osjetili da je njihov partner u posljednjih 10 godina postao manje brižan.

Dodatna su potvrda teorije rezultati istraživanja iz 2014. provedenog na Sveučilištu u Minnesoti koji su potvrdili kako je stres jedan od najčešćih uzročnika pojave moždanog udara.