Par zastrašujućih znanstvenih činjenica

Reddit je jedno od mjesta na kojem se može pronaći apsolutno sve - od najluđih teorija do znanosti koja je istinita, uz sve između.

Ljudi na Redditu dijele "zastrašujuće" znanstvene činjenice za koje su uvjereni da o njima javnost ne zna ništa, te putem te popularne društvene mreže pozivaju znanstvenike da reagiraju.

Prionske bolesti

"Prioni. Najsitnije čestice žive tvari, sitnije od virusa izgrađene od proteina koje uzrokuju prionske bolesti. Lijeka za njih nema. Nije jasan uzrok. U teoriji od tih bolesti može stradatu svatko, bilo kad i nema načina da se to dokaže. Kada se i sazna da je u pitanju prionska bolest, osoba će možda imati samo 18 mjeseci života pred sobom. S time da će posljednjih šest biti vrlo neugodno".

PO MSD-u, Prionske bolesti su progresivni, fatalni i neizlječivi degenerativni neurološki procesi. U takve spadaju Creutzfeldt-Jakobova bolest (CJB je prototip), Gerstmann-Sträussler- Scheinkerov sindrom (GSS), fatalna insomnija (FI), varijantna CJB (vCJB) i kuru. Prionske bolesti se obično otkrivaju sporadično; godišnja incidencija u svijetu je oko 1 na milijun.

Prionske bolesti mogu biti posljedica spontanog ili nasljednog defekta PrP gena, koji se nalazi u kratkom rukavu 20. kromosoma. Neki defekti uzrokuju obiteljski CJB, neki GSS a drugi FI. Male abnormalnosti u određenim kodonima mogu odrediti prevladavajuće simptome i brzinu napredovannja bolesti.

Prionske se bolesti mogu prenositi i zaraženim tkivom, kao i preko transplantnih organa.

Problem anestezija

"Neke anestezije ne umrtvljuju bol, već naprave da zaboravimo da smo bol osjetili". Mnogi su komentirali kako je ovo zastrašujuć podatak. Jedna je osoba na redditu komentirala:

"To me podsjeća da nekada "anestetik" za djecu zapravo nije zaustavio bol već ih je samo paralizirao. Liječnici jednostavno nisu vjerovali djeci da osjećaju bol, i tek kad je dijete liječniku uspjelo opisati bol koju je doživio i kako je znalo cijeli medicinski postupak koji je nad njemu rađen, prestali su ga koristiti".

Sluh je...

"Sluh je navodno jedno od posljednjih osjetila koje nestaje nakon smrti na temelju EEG-a (snimanja moždanih valova)". Redditovci se nisu mogli odlučiti je li ovo podatak koji ohrabruje ili je zastrašujuć.

Osobe s određenim udijelom masti u tijelu...

"Radio sam u pogrebnom poduzeću, a i jedna od prvih stvari koje naučite je da će ljudima s određenim udijelom masti u tijelu iscuriti loj u krematorijskoj peći ako ih ne pečete odgovarajućom temperaturom i s odgovarajućim trajanjem. Ključan je hladni start".

Da padnete u lavu...

"Ne biste se istopili kao Gollum da padnete u lavu. Ležali biste na njoj gorući i isparavajući. Dobra stvar je što biste brzo umrli".

SkorbutSkorbut je opasna bolest koja nastaje zbog nedostatka vitamina C u prehrani. Prije nekoliko stoljeća skorbut je bila smrtonosna bolest, osobito kad se plovilo brodom koji nije bio opskrbljen hranom koja sadrži vitamin C. Skorbut je bio raširen osobito u Europi, Americi i Aziji. Bolest se znatno prorijedila kada je James Cook zapovjedio da svi brodovi budu opskrbljeni hranom koja ima puno vitamina C.

"Kad ste u deficitu s vitaminom C, vaše tijelo počinje ponovno apsorbirati vaše tkivo. Otvaraju se sve starih rana. Ako ste ikad operirali, oni unutarnji rezovi će se otvoriti. Srećom ne treba puno vitamina C i ima ga u našim izvorima hrane, ali svejedno je pomalo jezivo da biste se mogli početi raspadati bez njega.Previše vitamina C, pak, može dovesti do raka želuca", pišu redditovci. Netko je dodao da se ova bolest vratila u neke dijelove SAD-a, prenosi IFLscience.

Problem s bombama

"1958. godine nuklearna bomba težine 7600 kilograma izgubljena je kod obale Georgije u blizini Savane. Nikad nije pronađena". I dok neki komentiraju kako je nemoguće izgubiti bombu toliko veliku, drugi kažu da je situacija još gora - kako je takvih bombi više.