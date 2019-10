Par savjeta za živčenjake

Jeste li živčani? Reagirate burno i na najmanju sitnicu koja vam nije po volji i uvijek su vam drugi krivi za sve? Pa, reklo bi se da imate kratak fitilj... što je definitivno loše za vas, jer vam donosi puno stresa, visok tlak i - mogućnost moždanog ili srčanog udara.

E, sad, kako sačuvati živce? Ovo je često pitanje u 21. stoljeću. Obveza je sve više, a vremena sve manje.

Donosimo vam par savjeta kako naučiti biti strpljiv, a onda ćete uspjeti sačuvati i živce.

Čekajte - najbolji način da vježbate strpljenje je da natjerate sebe da pričekate. Studija objavljena u časopisu Psychological Science pokazuje da nas čekanje određenih stvari dugoročno čini sretnijima. Započnite s nečim malim, poput čekanja nekoliko dodatnih minuta da popijete taj kakao, a zatim prijeđite na nešto veće. Počet ćete imati​​više strpljenja dok vježbate čekanje, a tako ćete biti manje nervozni i naučit ćete kako sačuvati živce.

Opustite se - najvažnije od svega, samo se opustite i duboko dišite. Lagano duboko udisanje može pomoći smirivanju uma i tijela. To je najlakši način da se olakšaju svi negativni osjećaji koje steknete. Ako disanje ne pomogne, šetnja vam može pomoći da "očistite glavu" i preusmjerite se na ono što je važno. Poanta je svaki dan pronaći trenutke opuštanja.

Osvijestite okidače nervoze - većina ljudi ima nekoliko zadataka u glavi, a onda njihov mozak skače iz misli u misao, ne uzimajući vremena da prvo završe jedan zadatak pa onda krenu na drugi. Živimo isprekidani život dok pokušavamo odraditi više zadataka, a frustrirajuće je kad osjećamo da ne napredujemo. Bolje je imati na umu svoje misli, a najbolji način da to shvatite je zapisati što kod vas stvara nervozu. To će vam pomoći usporiti i usredotočiti se na jedan zadatak i ukloniti one stvari koje vam izazivaju stres.

Zaboravite nevažno - svi u životu radimo stvari koje nam oduzimaju vrijeme i nisu toliko važne. Jedan od načina uklanjanja stresa iz našeg života je prestati raditi te stvari. Odvojite nekoliko minuta i procijenite svoj tjedan i obveze. Pogledajte svoj raspored od trenutka kada se probudite do trenutka kada idete spavati. Izvadite dvije ili tri stvari koje su važne i za koje trebate vrijeme. Vrijeme je da naučite reći "ne" stvarima koje uzrokuju stres i čine vas nestrpljivima.