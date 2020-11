Par najboljih dijeta

Zbog sve većeg broja trenera, nutricionista i liječnika koji na svojim stranicama objavljuju brojne dijete za mršavljenje, donosimo odabir od nekoliko najboljih dijeta koje biste mogli isprobati.

Alkalna dijeta - alkalna dijeta funkcionira na način da se konzumira samo lužnata hrana koja podržava pH krvi. Vjeruje se kako se bez kiselih namirnica poboljšava zdravlje jer upravo one mogu uzrokovati neravnotežu u organizmu. Alkalna dijeta se bazira na unosu lužnatih namirnica u omjeru 4:1 u korist lužnatih. Također podrazumijeva unos više sirove nego kuhane hrane. Smatra se kako je ovo dobra prehrana za one koji konzumiraju puno kave, cigarete i procesirane hrane.

Cimet dijeta - cimet dijeta tvrdi da ćete u tjedan dana uspjeti izgubiti sedam kilograma. Kao i kod krono dijete, nema posebnih restrikcija, a jedino pravilo je konzumiranje napitka s cimetom i medom dva puta u danu. Cimet bi se trebao dodavati u prehranu zbog njegovih ljekovitih i blagotvornih učinaka. Ovu cimet dijetu mogu koristiti i dijabetičari jer smanjuje razinu inzulina u krvi i spušta razinu kolesterola. Cimet se kroz dan može dodavati u jogurt, sok, vodu ili čaj. Najbolja opcija za ovu dijetu je cejlonski cimet. Ova dijeta smatra se jednom od najboljih dijeta za mršavljenje.

Krono dijeta - krono dijeta ili prehrana je jednostavna i zdrava metoda te uz nju nema izgladnjivanja. Ova dijeta počiva na hranjenju pravilnim namirnicama u pravo vrijeme. Krono dijeta ima točno određeno vrijeme kada se jedu određeni obroci i toga se treba pridržavati. Razlog za ovo su hormoni i enzimi koje organizam otpušta u određeno doba dana, a koji olakšavaju probavljivost određenih namirnica. Za kalorije ne postoje ograničenja, no preporučuju se zdrave namirnice i izbjegavanje masti i šećera. Kod ove dijete doručak se treba jesti u vremenu između 6 i 8 sati, ručak od 12:30 do 14:30, a večera od 19 do 21 sat.

Osmosatna dijeta - ovoj dijeti ime govori samo za sebe. Osmosatna dijeta podrazumijeva da se osoba hrani u roku osam sati unutar dana, a onda je čeka 16 sati posta. Ova dijeta naziva se i privremenim postom ili intermittent fasting jer se u njoj izmjenjuju periodi jela i posta. Smatra se da dijeta od 8 sati funkcionira zbog pretpostavke da ljudsko tijelo može podnijeti osam sati hranjenja te da mu je potrebno razdoblje posta. Preporučuje se da period hranjenja traje od 9 do 17 sati te 10 do 18 sati nakon čega slijedi post do idućeg jutra.

Redukcijska dijeta - redukcijska dijeta se često savjetuje osobama koje žele izgubiti kilograme jer predlaže zdravo mršavljenje. Preporučuje uravnoteženu i zdravu prehranu uz smanjivanje unosa kalorija. Količina kalorija u redukcijskoj dijeti za mršavljenje bi trebala biti oko 1000 do 1500 dnevno. Hrana bi trebala biti lagana, kuhana, pirjana i kuhana na pari bez dodataka masnoća. Redukcijska dijeta nije stroga već traži smanjivanje masnih namirnica i smanjenje visokokaloričnih namirnica niskih nutritivnih vrijednosti.