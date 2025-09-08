Par loših večernjih navika

Stručnjaci i liječnici upozoravaju da male promjene u večernjoj rutini mogu napraviti veliku razliku. Dakle, prema raznim stručnjacima, ovo su neke od najštetnijih večernjih navika.

Korištenje mobitela i računala prije spavanja - plavo svjetlo ometa lučenje melatonina, hormona koji regulira san. Savjetnici za zdravlje naglašavaju da osobe koje koriste mobitel ili računalo neposredno prije spavanja često teže zaspu i imaju lošiju kvalitetu sna.

Kasna i obilna večera - prema mišljenju nutricionista, kasno konzumiranje teških i masnih obroka opterećuje probavni sustav, što može dovesti do žgaravice i nemirnog sna. Mnogi od njih savjetuju da se večera pojede barem dva do tri sata prije odlaska u krevet.

Predugo gledanje televizije neposredno prije spavanja - mnogi smatraju gledanje televizije navečer bezazlenim, no liječnici upozoravaju da predugo sjedenje pred ekranom može odgoditi prirodni osjećaj pospanosti. Osim toga, sadržaji koji izazivaju stres ili napetost dodatno otežavaju uspavljivanje.

Preskakanje opuštanja prije spavanja - večernja rutina važna je za smirivanje uma i tijela. Ako odmah iz užurbanog dana odemo u krevet bez opuštanja - bilo čitanjem, meditacijom ili toplom kupkom - veća je vjerojatnost da će san biti isprekidan i nekvalitetan.

Pretjerana konzumacija alkohola - iako alkohol može stvoriti dojam opuštenosti, stručnjaci ističu da on zapravo narušava strukturu sna. Osobe koje piju u večernjim satima često se bude tijekom noći i ujutro se osjećaju umorno.

Uvođenje zdravijih večernjih navika može značajno poboljšati kvalitetu sna i opće zdravlje, a male promjene često čine najveću razliku.