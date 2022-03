Palunkov Online Bootcamp za mlade do 25 godina

Palunkov Online Bootcamp nova je scenaristička radionica namijenjena mladima od 15 do 25 godina koja će se realizirati od 4. do 14. travnja 2022. godine online u sklopu programa Hrvatski filmski savez Online. Cilj radionice je napisati, snimiti te montirati film - i to sve u samo deset dana!

Radionica se održava pod vodstvom scenaristice Irene Krčelić i redateljice Dalije Dozet koje o istoj kažu: Cilj je da bez puno filozofiranja testiraš ideju za kratak film koja te opsjeda, ispišeš je i snimiš u radnoj verziji. Sebi za probu, ne za publiku!

Počet ćemo tako što ćemo za inspiraciju pogledati par kratkih filmova koji se mogu lako snimiti u kućnim uvjetima. Onda ćemo osmisliti priču (svatko svoju!), pa način kako možemo film snimiti sami (ili uz pomoć prijatelja), zatim grubo smontirati te zajedno pogledati, pa procijeniti kako smo zadovoljni i što bi moglo bolje.

Tijekom deset radioničkih dana, sve polaznike očekuju ovi koraci:



1) Što čini dovoljno dobru ideju za kratak film

2) Moram li baš pisati sinopsis?

3) Što jednostavnija priča, to bolji scenarij

4) Užitak čitaće probe

5) Priprema snimanja je alfa i omega svega

6) Snimanje sa i bez stresa

7) Što kad je pregled materijala gori od pregleda kod zubara

8) Montaža nije smak svijeta

9) Prvo zajedničko gledanje - zlatni rudnik ideja

10) Druga verzija scenarija je uvijek bolja od prve!

Za sudjelovanje na Bootcampu prethodno filmsko iskustvo nije potrebno. Ulaz je besplatan, a prijave se vrše ovdje. Radionicu može pohađati maksimalno osam polaznika.