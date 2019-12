Pada li vlada Angele Merkel?

Tko bi rekao? Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) je odabrala revoluciju. Članovi stranke su izglasali da ih kao kopredsjednici odsada vode Norbert Walter-Borjans i Saskia Esken, dvoje malo poznatih socijaldemokrata koji se ubrajaju u lijevo krilo stranke i ne taje da im se nimalo ne sviđa sudjelovanje SPD-a u vladajućoj koaliciji s Demokršćanima pod vodstvom Angele Merkel.

Ovaj tandem je u drugom krugu glasanja dobio 53 posto glasova članova stranke, u odnosu na 45 posto koliko su dobili veliki favoriti: vicekancelar Olaf Schloz i Klara Geywitz. Odluka članstva bila je prilično jasna.

To je pljuska kompletnom establišmentu SPD-a jer svi poznati socijaldemokrati su prije glasanja javno podržale Scholza i Geywitz koji su između ostalog obećavali nastavak suradnje s Demokršćanima sve do redovnih izbora 2021. godine. Bilo je to obećanje koalicijskog mira. I Socijaldemokrati i Demokršćani loše stoje u anketama i nitko tko već spada u sam vrh stranke ili izvršne vlasti nema interesa ići na nove izbore i počiniti političko samoubojstvo. Političari iz prvog reda osjećaju da bi mogli puno izgubiti.

Ali Norbert Walter-Borjans (67) i Saskia Esken (58) nisu ni u prvom ni u drugom redu. On je do prije dvije godine bio pokrajinski ministar financija u Severnoj Rajni-Vestfaliji, ona je savezna zastupnica bez velikog utjecaja među kolegama. Njih su dvoje uvjereni da SPD ide u propast - u anketama je nekada velika narodna stranka uglavnom na četvrtom mjestu s mizernih 13-15 posto - prije svega zato jer se stranka već duže vrijeme sve više kreće k centru. Zato oni se sada žele vratiti socijalističkim korenima, radikalnim zaokretom svima staviti do znanja da je krenula obnova SPD-a.Tko gubi utjecaj?

Sada se čeka stranački kongres sljedećeg tjedna gde će Walter-Borjans i Esken biti i službeno izabrani od strane delegata koji će morati slijediti odluku članova stranke. Ostaje pitanje koliko će brzo i na koji način vodeći dvojac napustiti vladajuću koaliciju i time vjerojatno izazvati izvanredne izbore.

O tome glasaju delegati, ali vodeći tandem daje preporuku. Esken je do sada govorila da SPD mora izaći iz vlasti, ali sada je malo promijenila taktiku - traži od Demokršćana da se potpuno revidira koalicijski ugovor, znajući pritom da će oni na to teško pristati. Tako se lopta prebacuje u dvorište rivala po nečelu: ako Demokršćani ne popuste, onda SPD mora napustiti Vladu.

Jasno je da Demokršćani neće moći pristati na zahtijeve Walter-Borjansa i Esken: bezuvjetno financiranje nezaposlenih, podizanje minimalne satnice na dvanaest eura i dodatno oporezivanje imućnih. Od svih zahtijeva bi jedino mogli pristati na onaj da se pooštre mjere protiv klimatskih promjena.

Na pomolu novi savezi

Sve u svemu, za Njemačku ovo ne izgleda dobro. Umjesto da se Socijaldemokrati vrate redovnom poslu, oni će se nadalje baviti sobom i uzeti Saveznu vladu kao taoca. Ako dođe do novih izbora, obje vladajuće stranke bi mogle potonuti još dublje.

Od izbora bi trenutno najviše profitirali Zeleni kojima se u anketama daje 20-23 posto glasova. Bude se i nade Ljevice da bi konačno mogla ući u vlast na saveznom nivou jer vidi prirodne saveznike u novom tandemu na vrhu SPD-a.

No Walter-Borjans i Esken će prvo morati uvjeriti svoju stranku u eventualnu crveno-crveno-zelenu koaliciju (SPD, Ljevica i Zeleni) u kojoj bi verojatno Zeleni bili najjači i postavili kancelara. To uvjeravanje neće biti lako - cijeli partijski establišment je protiv njih.

Sasvim je zamislivo da će SPD, umjesto toliko željenog novog početka, narednih mjeseci upasti u unutarstranačke borbe koje će im otjerati još više birača. Najstarija njemačka stranka mogla bi nestati u političkoj nirvani.