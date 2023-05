P60 Pro - kombinacija umjetnosti i tehnologije

Huawei je nedavno europskim tržištima najavio svoj novi flagship pametni telefon - HUAWEI P60 Pro. Ovaj pametni telefon savršeno integrira pametnu fotografiju i tehnološku estetiku, reinterpretira klasični dizajnerski jezik HUAWEI P serije, čini vodeći napredak u industriji mobilnih slikovnih inovacija i donosi dvostruku uzvišenu osjetilnu gozbu i korisničko iskustvo.

HUAWEI P60 Pro nasljeđuje izvrsnu genetiku fotografije i estetike i čini još jedan iskorak u optičkom sustavu kamere i estetskom dizajnu. Najnoviji Huaveijev vodeći model ima potpuno unaprijeđen optički sustav i prvi je u industriji koji je opremljen telefoto kamerom s ultra osvjetljenjem s višestrukim grupama objektiva. Objektiv može povećati unos svjetla pomoću hardvera koji ne utječe na tanku i laganu konstrukciju uređaja. Prema najnovijoj recenziji, HUAWEI P60 Pro je dobio ukupno 156 bodova za sveukupne mogućnosti kamere.

HUAWEI P60 Pro nastavlja legendarni niz P serije klasičnim postavkama foto kamere i nasljeđuje dizajnerske gene P serije pametnih telefona, dok istovremeno naglašava semantiku fotografije. Kamera pametnog telefona savršeno integrira sposobnost objektiva da uhvati svjetlost i redefinira umjetnost fotografije, kombinirajući i funkcionalnost i estetski dizajn koji je poznat za pametne telefone P serije. U isto vrijeme, HUAWEI P60 Pro crpi inspiraciju iz prirode, uvodeći Rococo Pearl nijansu i prvi u industriji jedinstveni duzajn biserne teksture na svojim stražnjim pločama, revolucionirajući estetiku pametnog telefona, čineći svaki uređaj unikatnim.

„Svaka generacija HUAWEI P serije savršeno spaja značajke pametne fotografije s estetskom tehnologijom. Ova strategija koju je usvojila P serija rezultirala je još jednom klasičnom kreacijom koja se nastavila na predstojeći, jednako impresivan model," rekao je Richard Yu, CEO Huawei Consumer BG i CEO Huawei Intelligent Automotive Solution Business Unit. - „HUAWEI P60 Pro vrti se oko umjetnosti svjetla, dok se sveobuhvatno razvija u pogledu estetike, kamere i korisničkog iskustva, a posebno nas uvodi u novu eru mobilnog fotografiranja."

Dizajn Eye of Light donosi estetiku vodeću u industriji

Dizajn modula kamere HUAWEI P60 Pro tematski je nazvan „The Eye of Light" i postavlja najčešće korištenu glavnu kameru u središte modula leće. Super telefoto i super širokokutni objektivi raspoređeni su na gornjoj i donjoj strani glavne kamere, predstavljajući „Classic Camera Array". S visećim prozirnim slojem ugrađenim na vrhu uređaja, stvara se iluzija tanjeg uređaja dok istovremeno omogućuje ultra osvjetljenje glavnoj kameri da sjaji kao vizualni vrhunac uređaja.

HUAWEI P60 Pro usvaja novi Quad-Curve zaslon s Huawei ekskluzivnim izdržljivim Kunlun Glass staklenim panelom. Četiri strane su zakrivljene dok su četiri ruba zaslona malo zaobljenija, čineći vidno polje bezgraničnim i postižući impresivniji prikaz. Uz HUAWEI P60 Pro koji teži samo 200 g, korisnici mogu uživati ​​u udobnijem iskustvu držanja i dodira. Uz to, 1-120Hz LTPO prilagodljiva visoka stopa osvježavanja pomaže u postizanju savršene ravnoteže između glatkih vizualnih prikaza i optimizacije baterije.

Sa zaštitom Kunlun Glass staklene ploče, uvelike se poboljšava izdržljivost stakla i povećava otpornost na pad do 10 puta, zahvaljujući poboljšanim tehnikama za uzgoj milijardi nanokristala koji tvore ultra-trajni materijal. HUAWEI P60 Pro podržava IP68 otpornost na prašinu i vodu, dajući korisnicima osjećaj sigurnosti tijekom svakodnevne upotrebe.

Zaslon HUAWEI P60 Pro postiže precizni realni dojam prikazanog kroz upravljanje bojama raspona pune palete i metameričko podudaranje u kalibraciji boja. Istovremeno podržava bežičnu preciznu projekciju svih nijansi, omogućujući učinkovito i precizno usklađivanje svih prikaza zaslona. Sa snažnim nizom značajki zaslona, HUAWEI P60 Pro postao je prvi mobilni telefon na svijetu koji je certificiran s dvostrukom certifikacijom TÜV Rheinland Color Accuracy (točnost boja i precizna projekcija boja).

Inspiriran prirodom, novi pametni telefon branda Huawei reinterpretira modernu estetiku na zaista unikatan način. HUAWEI P60 Pro u dizajnu nazvanom Rococo Pearl koristi prvi u industriji Pearl Texture Design, odnosno jedinstveni dizajn biserne teksture, koji uključuje prirodni mineralni biserni prah na poleđini uređaja pametnog telefona kako bi se stvorio iluminirajući i sjajni učinak, istovremeno postižući jedinstvenu prirodnu teksturu poput sedefa. HUAWEI P60 Pro dolazi dodatno u dubokoj i klasičnoj crnoj boji perja, uz korištenje inovativnog stakla protiv otisaka prstiju, koje je mekano i nježno poput pera, ali sjaji poput dijamanata.

XMAGE kamera s ultra osvjetljenjem - revolucionarni pomaci u tehnici fortografiranja

Huawei P serija rođena je s inovativnom kamerom u središtu svoje tehnologije. Svaka promjena na modelima dolazi s potpunom nadogradnjom i rekonstrukcijom optičkog sustava kamere. HUAWEI P60 Pro dolazi s redizajniranim optičkim sustavom - glavna kamera s ultra osvjetljenjem opremljena je F1.4-F4.0 automatski fizički podesivim otvorom blende, grupom leća visoke propusnosti i RYYB SuperSensing senzorom. Ova značajna poboljšanja proizvode živopisne fotografije u postavkama slabog osvjetljenja, potpuno prikazujući detalje u mraku. Također, može donijeti ultra-visoki dinamički raspon u scenama s većim omjerom svjetla i tame kao što su izlazak i zalazak sunca, zora i sumrak, dok novi XD Fusion Pro Texture Engine prikazuje fine detalje koji pokazuju čak i sjaj na površini stakla.

Povrh otkrića koje donosi glavna kamera s ultra osvjetljenjem, HUAWEI P60 Pro je dodatno postigao revolucionarni napredak u telefotografiji Night Vision, donoseći telefoto kameru s ultra osvjetljenjem s otvorom blende F2.1 - najvećim u industriji za periskop mobilne telefoto kamere. Telefoto inovativno integrira Ultra Lighting Lens Group za hvatanje više svjetla, a u kombinaciji sa RYYB SuperSensing senzorom, količina svjetlosti koja ulazi u kameru sada je znatno povećana. Korisnici mogu snimati živopisne fotografije tijekom svojih noćnih šetnji gradom, budući da kamera može uhvatiti i istaknuti detalje krovnih neonskih svjetala u daljini, omogućujući potrošačima da zabilježe točno onu ljepotu koju vide i dožive.

Huawei Super Moon značajka pri fotografiranju također je još jedna od inovacija u industriji. Zahvaljujući mogućnostima ultra osvjetljenja i mogućnostima fokusiranja telefoto modula, HUAWEI P60 Pro predstavlja nadograđenu Super Moon Scene značajku. Ona savršeno hvata vizuru dalekog mjeseca, dok istovremeno uspijeva sačuvati detalje objekata u sredini. To korisnicima daje mogućnost eksperimentiranja s astrofotografijom i omogućava stvoriti vizualne iluzije mjeseca u palmama i oblacima. Sada se noćni prizori mogu snimiti ne samo jasno, već i nevjerojatno čisto.

Uz to, HUAWEI P60 Pro predstavlja skupinu kliznih zum objektiva za dugo putovanje, koja može fleksibilno kontrolirati udaljenost fokusiranja i postići jasnu sliku od fotografiranja na daljinu do makro snimanja izbliza. Može snimiti grane vrbe koje ocrtavaju mjesec ili svijetli mjesec kraj prozora na daljinu. Također, postiže se precizna makro fotografija bez ometanja subjekta iz blizine koja se može koristiti za snimanje fotografija kućnih ljubimaca u njihovom svakodnevnom životu, djelujući kao uređaj za vođenje dnevnika.

Snažna komunikacijska tehnologija s besprijekornim i trajnim iskustvom

HUAWEI P60 Pro dolazi s baterijom visokog kapaciteta od 4815 mAh koja je smještena u kompaktnom kućištu debljine samo 8,3 mm, podržavajući 88W žičani Huawei SuperCharge. Podržano je bežično brzo punjenje od 50W i obrnuto bežično punjenje od 7,5W, što omogućuje sigurno i praktično punjenje bilo kada i bilo gdje. Koristeći Turbo način rada, HUAWEI P60 Pro može se napuniti do pola u samo 10 minuta, postižući savršenu ravnotežu između trajanja baterije u stanju mirovanja i brze brzine punjenja uz zadržavanje lagane konstrukcije.

Iskustvo EMUI 13.1 sustava - izvrsnije, praktičnije i sigurnije

Huawei kombinira gene proizvoda P serije - tehnologiju fotografiranja i estetiku - s genima EMUI-ja - jednostavnog, lakog i intuitivnog upravljanja - kako bi donio profinjenije i praktičnije iskustvo korištenja. EMUI 13.1 predstavlja 3D Weather AOD (Always on Display), koji ilustrira kišu, snijeg, oblačno ili sunčano vrijeme s 3D efektima i dinamički šalje obavijesti o vremenskim promjenama - intuitivno, kreativno i živo iskustvo prikaza. U isto vrijeme, omogućuje korisnicima da personaliziraju svoje prikaze izvan ekrana vlastitim fotografijama. Od zaključanog zaslona do početnog zaslona, ​​na i izvan zaslona, ​​korisnici mogu doživjeti dosljedan vizualni užitak.

Sučelje kamere uvodi Camera Zoom Ring, koji ne samo da snimanje fotografija čini intuitivnijim iskustvom, već također čini zumiranje preciznijim i funkcionalnijim. Brzi izbornik kamere također prikazuje ikone najčešće korištenih načina snimanja, što olakšava upravljanje kamerom samo jednom rukom i pruža korisnicima ugodnije i praktičnije iskustvo fotografiranja.

AppGallery donosi cijeli niz funkcionalnih aplikacija

Kao i uvijek s Huawei pametnim telefonima, novi HUAWEI P60 Pro dolazi s punim nizom funkcionalnih i predinstaliranih aplikacija. Kao treća najveća svjetska trgovina aplikacijama, AppGallery je stekla reputaciju spremišta tisuća aplikacija, od kojih su mnoge naslovi koji su vodeći u svijetu. Na AppGallery platformi Huawei korisnici mogu pronaći 18 visokokvalitetnih i bogatih kategorija koje pokrivaju globalne i lokalne top aplikacije uključujući navigaciju i prijevoz, vijesti, društvene medije, financije, zabavu i druge. AppGallery je dostupan u više od 170 zemalja i regija s preko 580 milijuna globalno aktivnih mjesečnih korisnika i 6 milijuna registriranih programera.