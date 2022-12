Ovog Božića HONOR odaje počast našim najmilijima

Prosinac je mjesec kada nas obuzme najviše emocija. Dio godine kada se volimo ušuškati i opustiti u toplom domu, ali i kada smo najviše užurbani zbog obveza i priprema za proslavu blagdana.

Za sve one male ili velike trenutke za koje bismo htjeli da budu savršeni; za sve ono što nas zbližava s dragim osobama, čak i kada smo daleko; za svaku malu nezgodu u danu, trebamo upamtiti samo jedno - bez obzira na to kako naš Božić izgledao, najbolji je onaj kojeg provodimo s našim najmilijima.

Ovog Božića tvrtka HONOR počast odaje upravo zajedništvu. Kroz kratak emotivan video poziva nas da se povežemo s ljudima koji su nam zaista važni, da izrazimo svoje osjećaje i budemo onakvi kakvi uistinu jesmo.

Prikazuje nam male svakodnevne trenutke koje smo svi doživjeli i s kojima se možemo poistovjetiti. Događaji koji nisu išli po planu, ali su na kraju ispali nezaboravni, baš zato što smo ih proveli zajedno, što je zapravo i najvažnije.

Stoga je ovogodišnja božićna čestitka vrlo jasna - HONOR to be with you!

*Dijelovi filma snimljeni su pomoću HONOR Magic4 Prov