Od samozadovoljavanja kao čina neposluha do bičevanja u centru Zagreba, performans je obilježio suvremenu umjetnost Hrvatske, s radovima koji su postali dio svjetske povijesti suvremene umjetnosti i ušli u najznačajnije umjetničke institucije.

Izložba se otvara u petak, 11. 2. u 19 sati uz performans Ovo nije moj svijet Brune Isakovića i akciju Političari, ubijajte se! Vlade Marteka, a zatvara se 25. 2. uz novu izvedbu performansa Delirium interruptum Marka Markovića!

U Laubu - Kuću za ljude i umjetnost od 11. do 25. veljače 2022. godine stiže odabir nekih od najistaknutijih akcija i happeninga iz sfere političkih performansa na ovim prostorima od šezdesetih godina do danas. Izložba "Ovo nije moj svijet" nosi naziv intimne parole Željka Jermana iz 1976. godine, a okuplja preko 30 umjetnika i umjetnica koji su političkim gestama bilježili i reagirali na promjene režima, od otpora kulturnom i društvenom konformizmu krajem 1960-ih godina, do brisanja alternativne kulture za vrijeme vladavine Tuđmana, pa sve do povijesnog revizionizma u suvremenoj Hrvatskoj.

U okviru 20. godišnjice Queer Zagreba koja se obilježava cjelogodišnjim programom, udruga Domino pripremila je izložbu bazirnu na projektu Povijest političkog performansa te pokrenula otvaranje online baze podataka. Projekt je pokrenuo umjetnički direktor udruge Zvonimir Dobrović, a okupio je stručnjake Karlu Pudar, Josipu Bubaš, Darka Šimičića i Suzanu Marjanić koji istražuju građu mapirajući topografije političkog performansa u Hrvatskoj.

Umjetnici i projekti na izložbi: ATTACK!, Milijana Babić, Selma Banich, Crveni peristil, Nemanja Cvijanović, Damir Čargonja, Vlasta Delimar, Ivan Faktor, Tomislav Gotovac, Igor Grubić, Grupa šestorice autora, Bruno Isaković, Sanja Iveković, Ivica Jakšić Čokrić Puko, Željko Jerman, Božidar Jurjević, Nina Kamenjarin, Knjiga i društvo 22%, Kulturnjaci, Siniša Labrović, Kristina Leko, Nikolina Majdak, Marko Marković, Vlado Martek, Marijan Molnar, Sonja Njec Hranjec, Zoran Pavelić, Josip Pino Ivančić, Schmrtz teatar, Boris Šincek, Slaven Tolj, Goran Trbuljak, Željko Zorica Šiš

Autor koncepta: Zvonimir Dobrović

Kustosica izložbe: Karla Pudar

Suradnici kustosice: Josipa Bubaš, Darko Šimičić, Zvonimir Dobrović

Autori tekstova: Josipa Bubaš, Zvonimir Dobrović, Suzana Marjanić, Karla Pudar, Darko Šimičić

Produkcija: Udruga Domino (Zvonimir Dobrović, Jurica Mlinarec)

Partner: Lauba