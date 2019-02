Overpower predgrupa na koncertima Bullet For My Valentine

Zagrebačka metal grupa Overpower odabrana je da nastupi kao predgrupa britanskim metal velikanima Bullet For My Valentine na njihovim koncertima 1. travnja u ljubljanskoj dvorani Kino Šiška i 2. travnja u zagrebačkom Boogaloou.

Četvorka Overpower svoju glazbu opisuju kao vratobolno-poskočni metal, a kao svoje uzore navode grupe Metallica, Iron Maiden, Pantera, Slayer, Down, Sepultura. 2014. godine su objavili svoj album prvijenac "Greatness Within". Od tada do danas su prosvirali večinu klubova u Hrvatskoj kao i u susjednim državama. Trenutno završavaju material za novi album koji dio materijala sviraju već neko vrijeme uživo.

Svjetski poznati metalcore sastav Bullet For My Valentine osnovani su 1998. godine u gradiću Bridgent u Walesu I nastupiti će po prvi put u Hrvatskoj. Svoj prvi album "The Poison" su objavili 2005. Od tada su odsvirali koncerte/turneje po cijelom svijetu i objavili još pet studijskih albuma od kojih je posljednji "Gravity" objavljen za Spinefarm prošle godine i promoviraju ga na ovoj turneji.

Bullet For My Valentine dobitinici su i mnogih nagrada za najbolji novi bend (Welsh Music Award), najbolji britanski bend (Metal Hammer), najbolji bend godine tri godine za redom, najbolji singlovi (Kerrang!)...

Pored novinara i obožavatelja su čak i heroji koji su ih inspirirali, bendovi kao što su Iron Maiden i Metallica, osobno odabrali Bullet For My Valentine kao svoje goste na njihovim turnejama.