Ove godine Advent je obojan u roza s dobrotvornim ciljem

Udruga Nismo same kao dio kampanje „Uzmi ih u ruke na vrijeme" pokrenula je 17. humanitarnu akciju koja će biti organizirana i kao događaj Pink Advent u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Slavonskom Brodu. Cilj akcije je prodajom proizvoda i donacijama prikupiti sredstva za nastavak inicijative „Nisi sama - ideš s nama" kojom se osigurava besplatan taksi prijevoz na kemoterapiju i zračenje za onkološke pacijentice. Najveći broj korisnica su žene oboljele od raka dojke, najčešćeg sijela raka u žena u Hrvatskoj. Iako se mjesec borbe protiv raka dojke tradicionalno obilježava u listopadu, žene od te zloćudne bolesti obolijevaju svakoga dana te im je potrebna kontinuirana podrška. Također, kampanja je usmjerena na rano otkrivanje raka dojke jer ga je moguće prevenirati u 17 % svih smrti od raka dojke kod žena u dobi od 40 do 49 godina te oko 30 % smrti u žena starijih od 50 godina.

Rak dojke najčešći je rak u žena u Hrvatskoj od kojeg obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Međutim, ako se otkrije na vrijeme, liječi i redovito prati, rani rak dojke može biti izlječiv. Iz tog razloga iznimno je bitan probir na rak dojke, odnosno preventivni pregledi kao što su ultrazvuk i mamografija. Upravo rana dijagnostika i rano otkrivanje raka dojke daju nabolje izglede za izlječenje.

„Iako se smrtnost od raka dojke smanjuje već osmu godinu za redom, još se uvijek gotovo 40 % žena ne odaziva na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, ovisno o županiji. Zato ženama želimo poslati jasnu poruku da je probirom moguće otkriti rak dojke još u ranoj fazi i tako spriječiti njegovo širenje u okolno tkivo. Osim toga, od raka dojke obolijevaju sve mlađe žene kojima savjetujem da redovito obavljaju samopregled. Ove metode mogu doprinijeti da manji broj žena izgubi bitku s rakom dojke te da se poboljša kvaliteta života bolesnica s rakom dojke", ističe Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

Mnogi simptomi raka dojke nisu vidljivi bez profesionalnog pregleda, ali neki se simptomi mogu uočiti rano samo proaktivnim vođenjem brige o zdravlju dojki. Preporuka je da sve žene starije od 20 godina redovito jednom mjesečno naprave samopregled kako bi mogle otkriti eventualne promjene ili čvoriće u dojkama. U slučaju bilo kakvih promjena, potrebno je odmah se obratiti svome liječniku.

„Zbog redovitog samopregleda danas sam tu. Sama sam napipala kvržicu na dojci i odmah reagirala. Bolest je utjecala na moj život, no podrška obitelji i zajednice pomogla mi je da pronađem snagu koju nisam niti znala da imam. Uz to, u periodu privremene nesposobnosti za radom besplatan prijevoz na kemoterapije koju nam osigurava udruga Nismo same mojoj obitelji i meni bila je više nego dobrodošla", objašnjava Katarina Rukavina, članica udruge Nismo same.

„Pink Advent nije samo humanitarna akcija, već izraz zajedništva i ljubavi prema ženama koje prolaze kroz teške trenutke. Nastavak inicijative 'Nisi sama - ideš s nama' omogućuje konkretnu i svakodnevnu pomoć ženama oboljelim od raka. Zahvaljujemo svima koji se pridruže ovoj akciji i tako pošalju poruku podrške", zaključuje Kalogjera.

Humanitarna akcija kojom se može donirati udruzi Nismo same i kupiti proizvode traje od 27. studenog 2023. do 31. siječnja 2024. Prigodni proizvodi mogu se pronaći u sjedištu udruge u Zagrebu i na web-stranici udruge te na informativno-donatorskom štandu u Rijeci, Splitu i Slavonskom Brodu. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen nastavku programa besplatnog taksi prijevoza ženama oboljelim od raka na kemoterapije. Inicijatori kampanje, Novartis i udruga Nismo same, pozivaju sve da u razdoblju darivanja i svoj Advent oboje u roza te se pridruže humanitarnoj akciji. Najvažnije informacije o važnosti samopregleda dojki i brige o zdravlju dojki mogu se pronaći na mrežnoj stranici kampanje „Uzmi ih u ruke na vrijeme"