Ovaj petak se vraća Place Market

Nakon ljetne pauze, omiljeni projekt Place market vraća se na zagrebačku tržnicu Dolac. Ovaj nacionalni projekt revitalizacije tržnica, koji je već drugu godinu za redom osvojio srca Zagrepčana i turista, ponovno će se održavati svakog sunčanog petka, počevši od 6. rujna od 18 sati.

Place market je jedinstveni gastronomski projekt koji je usmjeren na oživljavanje i promociju hrvatskih tržnica, a najviše se odvija na Tržnici Dolac - srcu zagrebačkih tržnica. Svakog petka, renomirani zagrebački chefovi i ugostitelji dolaze na Dolac kako bi posjetiteljima ponudili svoje kulinarske kreacije. Skoro pa nema Zagrepčana koji od početka ovog projekta barem jedan petak nije uživao na Dolcu, a stalni posjetitelji imaju i svoja stalna omiljena jela.

Kako dolazi jesen, mijenjaju se namirnice, tako će se i ponuda na štandovima mijenjati. Naravno, tijekom jesenskog dijela Place marketa, posjetitelji će moći uživati u nekim već prepoznatljivim jelima koja su postala zaštitni znak ovog projekta poput skradinskog rižota iz Rougemarina ili Al Dente tjestenine u kolutu parmezana , ali i u novim kulinarskim kreacijama.

Ono što je novitet je da od ovog petka ekskluzivno na Dolcu ponovo kuha chef Marin Rendić i to ispred Dežman bara,a kako bi najavio svoj novi angažman i projekt Dežman bar by Marin Rendić. Chef Rendić pripremati će mediteranska jela, zapravo nešto po čemu je poznat i što će pratiti smjer njegovog novog projekta u Dežman baru - ribu u soli te carpaccio od ribe.

Novost je da se vraćaju i posjetiteljima omiljeni Gastronomadi, koji su sve oduševljavali sa svojim panuozzo sengulama, a koji su odlučili na Dolac donijeti pomalo gastronomski zapostavljenu hrvatsku namirnicu orzo i to u obliku ječmenih kaša koje će ići s raznim umacima.

SOI fusion na Dolac dolazi također s novom ponudom, pa za sada njihove Štruk Lee koje su bile apsolutni hit odlaze u povijest, a dolaze nam Biang biang (bang bang) noodles koji će dolaziti s dva umaka - veganskim s gingerom te drugim baziranim na kuminu i janjetini.

Tu je i Noel koji donosi klopu s Michelinom zvijezdicom na Dolac, a koji ovaj put priprema svoju ponudu u obliku sendviča, i to uz svoje već poznate koktela, a tu su Vinkl, Darling & Shegrts, Androlikos iz Našica, Falafel Inc, Thai Thai, Oui chef by Vedran Stojanac, Meat the King, Ferdinand knedle, Francuske delicije, Amelie i Asuka.

Place market je u vrlo kratkom roku postao jedan od najpopularnijih projekata u Zagrebu, privlačeći veliki broj posjetitelja i turista. Zato mnogi željno iščekuju ovaj povratak nakon ljetne stanke, sigurni smo kako će ovaj petak, 6. rujna Tržnica Dolac ponovo privući brojne ljubitelje vrhunske hrane i dobre atmosfere. Uz slogan „#PetkomJedemoNaPlacu" i mi pozivamo sve građane i turiste da se pridruže i dožive čaroliju Dolca na jedan sasvim novi način. Place market nije samo prilika za uživanje u vrhunskoj hrani, već i za podršku lokalnim proizvođačima i jačanje zajednice. Jesenski dio projekta trajat će sve dok će vrijeme to dopuštati, najavljuje se čak do studenog, a svaki petak obećava novo iznenađenje.