Otvoreno pismo Hrvatske diskografske udruge

Poštovani premijeru Plenković i ministrice Obuljen Koržinek,

Uoči glasovanja o Konačnom prijedlogu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, u petak 01. listopada u Hrvatskom saboru, s velikom zabrinutošću ponovno apeliramo da još jednom razmislite o spornoj odredbi članka 306. stavka 5. te prihvatite amandmane saborskih zastupnika koji su zatražili brisanje tog stavka iz Zakona.

Podsjećamo da EU Direktiva koja je bila poticaj donošenju novog Zakona jasno propisuje da se ne smiju dovoditi u pitanje akti sklopljeni prije 7. lipnja 2021. godine. Suprotno tome, spornom odredbom nameće se obveza revizije ugovora zaključenih između glazbenih izdavača i izvođača od 1947. godine na ovamo, odnosno upravo se dovodi u pitanje valjanost ugovora koji sve već godinama izvršavaju.

Zakonsko rješenje je osim tog i nedorečeno jer se postavljaju pitanja tko će ocjenjivati ugovore, kako će izvođači koji su preminuli potvrditi da su prenijeli svoja prava, kako će se određivati naknada koja se kolektira, osobito imajući u vidu različitu tržišnu poziciju pojedinog izvođača?

Ako Zakon prođe u verziji koja je raspravljana tijekom drugog čitanja u Saboru, kao udruga koja štiti i zalaže se za prava glazbenih izdavača, HDU će biti prisiljena pokrenuti postupak ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, te se obratiti Europskoj komisiji radi praćenja provedbe. Osim što uvodi retroaktivnost bez da za to postoji posebno opravdani razlozi, Zakon je protivan Ustavu Republike Hrvatske i jer će se izvođačima oduzeti već stečena prava te će im se ograničiti sloboda izbora.

U slučaju nepravilnog prenošenja Direktive diskografske kuće su već najavile da će otići u druge države Europske unije gdje je pravilno implementirana Direktiva kao što su Nizozemska, Njemačka, Francuska ili Mađarska što će za Hrvatsku značiti odlazak gospodarstvenika koji godišnje u nove snimke i izvođače ulože preko 30 milijuna kuna te generiraju više od 150 milijuna kuna prihoda, ponovni porast broja nezaposlenih, a odlazak su već najavili i digitalni glazbeni servisi poput Spotifyja i Deezera.

Skrećemo i pažnju da je Vlada Velike Britanije dana 22.rujna odbila do daljnjeg prijedlog da regulira odnose u glazbenoj streaming industriji na način da 50 posto prihoda generiranih s platformi poput Deezera i Spotifyja mora pripasti glazbenim izvođačima koji će ta prava ostvarivati kolektivno. Obrazložili su kako je prije takve odluke, koja bi mogla ugroziti glazbenu industriju, potrebno formirati radnu skupinu stručnjaka iz cijele glazbene industrije koja će provesti detaljno istraživanje tržišta, dok je kod nas takav prijedlog uvršten u nacrt Zakona bez ikakvih stručnih analiza i bez da smo kao izravni dionici bili zatraženi o tome dati bilo kakvo mišljenje.

Zbog čega donosimo Zakon koji nije u skladu s Ustavom, a uz to je i protivan Direktivi Europske unije? Tko će biti odgovoran kada se poljulja kredibilitet Hrvatske u Europskoj uniji? S obzirom na to da ovaj Zakon ide na ruku predstavnicima izvođačkih organizacija te ugrožava većinu izvođača, postavlja se pitanje koga se točno želi zaštiti, posebno imajući na umu da izvođači i po još uvijek važećem Zakonu mogu prava ostvarivati posredstvom HUZIP-a, a to ne čine?

Zbog svega navedenoga, apeliramo da još jednom razmislite o spornoj odredbi članka 306. stavka 5. te prihvatite amandmane saborskih zastupnika koji su zatražili brisanje tog stavka iz Zakona o autorskom pravi i srodnim pravima.

S poštovanjem,

Hrvatska diskografska udruga