Otvorene prijave za Four River Festival

Otvorene su prijave za 26. Filmsku reviju mladeži i 14. Four River Film Festival, nacionalni, odnosno međunarodni festival posvećen srednjoškolskom filmu, koji će se održati od 7. do 11. rujna u Karlovcu. Prijave se šalju putem platforme FilmFreeway do 1. lipnja 2021.!

"S više od 1600 filmova iz čak 100 zemalja svijeta, 4000 gledatelja i 200 međunarodnih gostiju, Revija i Festival su najomiljenija i najbrže rastuća destinacija za srednjoškolski film, ali i prilika za pronalaženje svog mjesta u svijetu promatranom kroz objektiv kamere", ističe organizator tih manifestacija, Hrvatski filmski savez.

"O uspjehu karlovačkih izdanja najbolje govori činjenica o prošlogodišnjem dosegu od preko 45000 posjetitelja koji su virtualno zažutili grad", dodaju u najavi.

Prijaviti se mogu mladi filmaši od 14 do 20 godina s filmovima završenima nakon siječnja 2019. godine. Može se natjecati u četiri kategorije - igrani, animirani, dokumentarni film i slobodni stil.

Iz HFS-a kažu da su Revija i Festival itekako dobra odskočna daska u daljnjem filmskom stvaralaštvu, o čemu najbolje znaju pobjednički redatelji, producenti, montažeri, animatori, od Kaje Šišmanović i Daria Lonjaka, Ivana Kelave, Marine Jurišić i Marije Ratković Vidaković, Maide Srabović, Tomislava Stojanovića i Daniela Pejića do Vjekoslava Živkovića i Luke Hrgovića koji su danas uspješni profesionalci u filmskom svijetu.

Pored srednjoškolskih filmova u natjecateljskom programu, FRaMe i FRFF priredit će se popratni programi s praktičnim radionicama i masterclassovima, okruglim stolovima i debatama, predstavljanjima partnerskih organizacija, izletima i nastupima glazbenih bendova te večernjim projekcijama profesionalnog filma.

Svake večeri filmovi se prikazuju na drugoj rijeci, na drugom odredištu: Kupi, Korani, Mrežnici i Dobri. Virtualno ili ne, vidimo se u Karlovcu od 7. do 11. rujna kako bismo ponovo zažutili grad!

Prijave se šalju putem platforme FilmFreeway do 1. lipnja 2021., a sve detalje moguće je pronaći na službenoj web stranici https://frff.com.hr.