Otvoren natječaj za mikropoduzetnike "Pokreni nešto svoje"

ACT Grupa, potporna organizacija za razvoj društvenog/impact poduzetništva, otvorila je prijave za šestu generaciju dobitnika potpore jednog od svojih razvojnih programa koji provodi u partnerstvu s tvrtkom Philip Morris Zagreb d.o.o..

Program „Pokreni nešto svoje" sustavno daje vjetar u leđa mikropoduzetnicima i poduzetnicima početnicima odgovarajući na njihove potrebe za adekvatnom financijskom i mentorskom podrškom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja.

Ovaj jedinstveni i prepoznati program potiče projekte s pozitivnim društvenim ili okolišnim utjecajem, a u posljednjih je nekoliko godina iznjedrio brojne uspješne projekte, njih čak 31. U potporu projektima partner programa Philip Morris Zagreb d.o.o. uložio je više od tri milijuna kuna, na kojima je ostvaren društveni povrat više od pet milijuna kuna - za svaku uloženu kunu ovi su vrijedni i inovativni poduzetnici stvorili dvije kune nove društvene vrijednosti.

Program kojim od 2016. godine ACT Grupa i Philip Morris Zagreb daju snažnu i toliko potrebnu podršku i vidljivost malim poduzetnicima koji mijenjaju svijet na bolje nastavlja se i u 2022.

„Posebna nam je čast u ACT Grupi bila s tvrtkom Philip Morris Zagreb dovesti inovaciju u svijet akceleratora i inkubatora te kreirati program podrške namijenjen poduzećima koja stvaraju vrijednost za društvo i tako doprinose ostvarenju Ciljeva održivog razvoja. U proteklih pet godina provedbe od 1670 zaprimljenih prijava bilo je jako teško odabrati najbolje, ali ponosni smo na izbor iz godine u godinu, kao i na naš portfelj dobitnika. Njima smo podrškom pružili zaokruženi paket edukacije i mentorske podrške - od razvoja poduzeća, preko menadžmenta i marketinga, do upravljanja društvenim utjecajem njihovog poslovanja. Vjerujem kako ovaj program značajno doprinosi izgradnji boljeg ekonomskog sustava na kojem na počiva budućnost", izjavila je Ana Brigović, voditeljica poslovnog razvoja ACT Grupe i samog programa Pokreni nešto svoje.

Dosadašnji dobitnici potpore ističu jasnu komunikaciju i fleksibilnost programa te stručnu tehničku, financijsku i mentorsku podršku ACT Grupe i Philip Morris Zagreba kao čimbenike koji su im najznačajnije olakšali provedbu inovativnih poslovnih projekata.

"Uz financijska sredstva koja su nam omogućila kupovinu novog stroja i samim time optimizaciju radnih procesa, od velike pomoći su nam savjeti i podrška koju smo dobili od stručnjaka iz ACT Grupe. U timu programa Pokreni nešto svoje su ljudi od kojih dobivamo jako puno znanja, usmjeravaju nas u pravom smjeru i znam da ćemo zajedno napraviti velike stvari.", komentirala je Danira Glavinić iz bračke tvrtke Dada&Rocco d.o.o., alumni programa iz 2021. godine.

A upravo Alumni mreža korisnika potpore „Pokreni nešto svoje" povezuje aktivne sudionike programa i najbolje projekte iz prethodnih generacija, s ciljem osiguravanja stručne pomoći i razmjene mišljenja i iskustava, pružajući sudionicima programa još jedan vid savjetodavne podrške upravo od poduzeća koja su se nedavno i sama nalazila u najranijoj fazi razvoja.

„Održivost je jedna od temeljnih sastavnica našeg poslovanja i transformacije, a za nas je ona prilika za inovacijama, rastom i stvaranjem dugoročnih vrijednosti. Kada se prisjetimo samih početaka programa Pokreni nešto svoje, mi u Philip Morris Zagrebu bili smo vođeni željom kako pronaći način da kao velika kompanija doprinesemo društvu i zajednici u kojoj poslujemo. Odlučili smo svoj doprinos dati podržavajući naše impact poduzetnike. Osim financijskih pokazatelja koji svjedoče o uspjehu ovog programa koji je nedavno proslavio svoj peti rođendan, još više smo ponosni na to da smo svojom potporom pomogli u otvaranju radnih mjesta, omogućili ulaganje u infrastrukturu, proizvodne procese, pogone i razvoj novih proizvoda.", izjavila je Katica Šamija iz tvrtke Philip Morris Zagreb d.o.o.

Za financiranje šest najboljih projekata u okviru šestog kruga natječaja Philip Morris Zagreb d.o.o. osigurao je iznos ukupne vrijednosti od 444.000,00 kuna te će svaki od dobitnika biti sufinanciran fiksnim iznosom od 74.000,00 kuna.

Prijave za novi natječaj otvorene su do 14. veljače 2022. godine do 12 sati na web stranicama programa www.pokreninestosvoje.hr. Rezultati natječaja bit će javno predstavljeni te objavljeni do 30. ožujka, a početak provedbe projekata je 15. travnja 2022. godine.