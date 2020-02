Otvoren McDonald's u Tower Centru Rijeka

Posjetitelji Tower Centra Rijeka odsad predah od kupnje mogu potražiti i u McDonald'su. Treći McDonald's u Rijeci otvoren je u sklopu shopping centra i oduševit će sve zaljubljenike u kultni Big Mac, hrskave krumpiriće i Happy Meal.

Riječ je o 34. McDonald'su u Hrvatskoj, čije je otvorenje Riječanima omogućilo veću mogućnost izbora lokacije, uz otvorenje novih radnih mjesta.

Vijest koja će zasigurno razveseliti Riječane je i ta da uz novi McDonald's od ponedjeljka kreće i dostava putem Glovo aplikacije. Ponuda je osmišljena u cilju osiguravanja kvalitete proizvoda i brzine usluge. Dostava je moguća unutar zone restorana koja osigurava da hrana bude dostavljena unutar 20-ak minuta od trenutka narudžbe. Dostava je od ponedjeljka do četvrtka, te nedjeljom i blagdanima dostupna od 11 do 22 sata, a u petak i subotu narudžbe se zaprimaju do 23 sata. Plaćati se može gotovinom i karticama.

- Rijeka ima posebno mjesto u povijesti naše priče u Hrvatskoj jer je upravo Rijeka bila prvi grad nakon Zagreba u kojem smo otvorili McDonald's. Zato nam je osobito drago što smo upravo na Valentinovo svojim gostima pružili još jedno mjesto za obiteljska okupljanja, druženja s prijateljima, a možda i rađanje novih ljubavi, izjavio je prilikom otvorenja Pavel Pavliček, direktor McDonald'sa Hrvatska.

McDonald's u Tower Centru Rijeka uređen je prema konceptu Experience of the Future te uz klasično naručivanje nudi i ono na samoposlužnim kioscima koji gostima omogućavaju da bez žurbe izaberu omiljenu kombinaciju proizvoda, dok se hrana priprema tek nakon zaprimanja narudžbe