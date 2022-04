Opsesije i ostale ludosti u Kinoteki

Nakon deset knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti Bruno Šimleša u knjizi (P)ostati zdrav prvi put fokus stavlja na zdravlje. U njoj preispituje uobičajeni koncept zdravog života i istražuje važnost emocija, misli i odnosa na naše fizičko stanje. Knjiga je namijenjena zdravima (kako bi ostali zdravi!), ali i onima koje već muče boljke da shvate kako odnosom prema samome sebi i prema životu mogu poboljšati zdravlje.

O knjizi će u ponedjeljak uz autora govoriti i Ljiljana Vukota, psihologinja i glavna tajnica udruge žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju, a razgovor će moderirati poznata televizijska voditeljica Nevena Rendeli. Ulaz na događanje je besplatan, uz obveznu prethodnu najavu na promocije@fraktura.hr.

Chantal Akerman: Opsesije i ostale ludosti

Rijetko je koji film do te mjere opčinio publiku, kritiku i filmaše da joj se redovito vraćaju, kao što je to uspjelo Vrtoglavici Alfreda Hitchcocka. Među njezine obožavatelje svrstava se i Chantal Akerman, koja je ovaj Hitchcockov klasik opisala kao film o fetišizmu, pri čemu „drugu osobu ne vidimo, nego je činimo produžetkom samih sebe, reduciramo je i niječemo kako bismo je nahranili vlastitim tjeskobama".

Akerman je Hitchockovu priču o opsesiji, u kojoj kamera postaje produžetak muškog pogleda, i sama citirala i reinterpretirala u nekoliko intrigantnih naslova iz kasnije faze karijere. Prvi je Zatočenica, intrigantna priča o posesivnom odnosu bolećivog mladića i njegove djevojke. Inspirirana devetim i desetim sveskom ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, Akerman je Proustov predložak pretvorila formalno preciznom koreografijom kamere, pogleda i tijela te tako snimila jedan od najzavodljivijih filmova svoje karijere.

Akerman se vratila adaptaciji književnih djela i u Almayerovoj ludosti. Ovoga puta prihvatila se istoimenog debitantskog romana Josepha Conrada, o bogatom nizozemskom trgovcu u Maleziji koji postaje žrtvom vlastite pohlepe i opsesivnog odnosa prema kćeri. Akerman je ovdje ponudila osebujnu kritiku europskog kolonijalizma, koji je prikazala kao fantaziju luđaka u kojoj se miješaju posesivnost, pohlepa i rasizam.

Noviteti: Idemo idemo

Američki redatelj i scenarist Mike Mills već se dokazao kao majstor suptilnih drama (Početnici, 20th Century Women), u kojima kroz humor, empatiju i nadahnutu režiju glumaca analizira obiteljske odnose i prati rast i razvoj svojih protagonista. Idemo idemo još je jedan izvrstan primjer njegova stila, a govori o radijskom novinaru koji odlazi na neočekivani put sa svojim malim nećakom. Uz vješto snalaženje u tropima obiteljskog filma i filma ceste, kritičari su posebno istaknutli glumačku kemiju između Joaquina Phoenixa i Woodyja Normana.

Među ostalim novitetima prikazuje se Drive My Car, Oscarom nagrađeni film Ryusukea Hamaguchija, nastao prema kratkoj priči Harukija Murakamija. Na repertoaru je i satirična komedija Ego protiv ega s Penélope Cruz i Antonijem Banderasom u glavnim ulogama te napeta drama Heroj nagrađivanog iranskog redatelja Asghara Farhadija.

FonoKinoteka: Mary May

U sklopu glazbenog programa FonoKinoteka, u subotu 9. travnja, kino Kinoteka će ugostiti Mary May, jednu od najboljih kantautorica na našoj sceni. Osim što je danas poznata kao jedna od najboljih i najzanimljivijih kantautorica na domaćoj sceni, Mary May iza sebe ima brojne nastupe i do sada je ostvarila nekoliko vrlo uspješnih suradnji. Svoju glazbu opisuje kao folk americanu s elementima popa i bluesa. Trenutno radi na materijalima za drugi studijski album, koji će uključivati i i nedavno objavljenu pjesmu Don't Call Me Baby, koju će izvesti na koncertu u Kinoteci.

Koncert počinje u 20 sati, a cijena ulaznice je 60 kuna u pretprodaji i 70 kn na dan koncerta. Mary May nastupa u pratnji benda u sastavu: Luka Čapeta (gitara), Marin Živković (saksofon), Borko Rupena (bubnjevi), Jakša Perković (bas).

Praktične informacije

Prema važećim mjerama, kino ponovno radi punim kapacitetom, no tijekom projekcija je i dalje nužno nositi zaštitne maske.

Više informacija potražite na službenoj stranici kina Kinoteka.