One Possible Option i Infected pobjednici natječaja INmusic Breakthrough 2019

Natječaj INmusic Breakthrough 2019. zaključen je nakon dva kruga glasanja, a najviše glasova publike i priliku da nastupe na glavnoj pozornici INmusic festivala #14 uz legende svjetske glazbe dobili su One Possible Option iz Rijeke i Infected iz Ptuja!

Pobjednici INmusic Breakthrough natječaja 2019. godine prošli su selekcijski krug i istaknuli se pred kritikom, ali i pred publikom. INmusic festival je temeljem javnog poziva za prijave sastave koji su zadovoljili uvjete natječaja proslijedio na daljnji odabir partnerskim glazbenim portalima, pri čemu je redakcija svakog partnerskog glazbenog portala odabrala i na svojim službenim kanalima objavila top 5 finalista iz Hrvatske i iz Slovenije po stručnom sudu redakcije. Finalisti s najvišim brojem glasova pojedinih glazbenih redakcija i najboljim rezultatom po svim selekcijama stručnog žirija objavljeni su na društvenim mrežama INmusic festivala uz poziv publici da svojim glasovima odabere konačne pobjednike. U napetoj konkurenciji izvrsnih mladih glazbenika, publika je s najvećim brojem glasova nagradila One Possible Option iz Rijeke i Infected iz Ptuja koji su time osvojili priliku nastupiti na ovogodišnjem INmusic festivalu!

One Possible Option je riječki bend osnovan 2011. godine, a svoju glazbu opisuju kao rock s primjesama elektronike. Tijekom karijere nastupali su diljem Hrvatske i regije, a svoj snažan zvuk donose i na ovogodišnji INmusic festival zahvaljujući natječaju INmusic Breakthrough.

Infected je alternativni rock band iz Slovenije koji se na sceni pojavio 2014. godine. Posljednjih nekoliko godina nastupali su diljem Slovenije, a na sceni se pokušavaju istaknuti jedinstvenim zvukom i zaraznom koncertnom energijom. Kao pobjednici natječaja INmusic Breakthrough pridružuju se sjajnom lineupu ovogodišnjeg INmusica.

Osim bendova koji su pobijedili na natječaju INmusic Breakthrough, na pozornici našeg najvećeg open air festivala nastupit će i britanski The K's, koji su svoje mjesto na glavnoj pozornici INmusic festivala osigurali pobjedom na INmusic festival natječaju u Velikoj Britaniji u organizaciji Northern Exposurea, mreže demo bendova i klubova iz najpropulzivnije glazbene industrije u Europi. . Bend osnovan 2017. godine objavio je nekoliko singlova, a nastup na INmusicu ujedno će im biti i prvi nastup van Velike Britanije. Kako su članovi benda istaknuli, jedva čekaju svoju glazbu predstaviti publici na zagrebačkom Jarunu.

One Possible Option, Infected i The K's pridružuju se impresivnom line-upu na INmusic festivalu #14 koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, Thievery Corporation, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.