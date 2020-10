Olival predstavlja Vitaminski serum RA

U drevnom su Egiptu njegovi stanovnici kao vrhovno božanstvo i poglavara svih bogova poznavali Ra, boga sunca. Smatrali su ga onim koji se danju prevozi u svom čamcu nebeskim svodom od istoka prema zapadu i zahvaljivali mu za svjetlo i život na Zemlji. Noću bi Ra putovao Duatom, podzemnim svijetom mrtvih u kojem se borio protiv svog vječitog neprijatelja, zmije Apofis.

Svaku noć Ra bi pobjeđivao Apofisa i u zoru se ponovno pojavljivao na nebu kao Sunce. U egipatskoj mitologiji, Ra je bio velik i moćan bog. Zapravo, potpuno nalik novom vitaminskom serumu iz Olivala.

Vitaminski serum RA postat će novi omiljeni kozmetički preparat onim ženama čija je koža naviknuta na blaže oblike retinoida i koje žele prijeći na konkretniju i jaču njegu, onima čija je koža masna i mješovita, sklona začepljenju pora, aknama i prištićima, kao i onima koje imaju uravnoteženu kožu, ali s hiperpigmentacijama, borama ili finim linijama. No, oduševit će i žene s tankom, neotpornom kožom oštećenom suncem kojoj je potrebno obnavljanje.

Jer baš kao što je noću moćni Ra pobjeđivao zmiju, upravo tako Olivalova koncentrirana serumska emulzija noću pobjeđuje znakove preuranjenog starenja na koži lica. Naime, Vitaminski serum RA jedan je od najdjelotvornijih anti-ageing seruma što zahvaljuje prije svega svom ključnom sastojku retinalu (retinaldehidu) i to u koncentraciji od 0,1%. Retinal potiče sintezu kolagena čime prevenira i ublažava fine bore i linije te je najučinkovitiji oblik* retinoida dostupan u drogerijskim proizvodima. Opće je poznato kako vitamin A, odnosno njegovi derivati retinoidi, dokazano djeluju protiv preuranjenog starenja kože, a retinol je posljednjih godina ključan u anti-ageing njezi kože.

Olival ovim svojim jedinstvenim proizvodom ljestvicu podiže još malo više. Naime, zahvaljujući dokazanom antibakterijskom djelovanju retinal osim na preuranjeno starenje kože djeluje i na druge nepravilnosti - akne i prištiće, regulira lučenje sebuma, te ujednačava teksturu tena umanjujući vidljivost hiperpigmentacija. Poznato je kako retinoidi ubrzavajući staničnu izmjenu mogu izazvati privremenu iritaciju što se ogleda u ljuštenju, crvenilu i suhoći kože. Kako bi ta iritacija prilikom uvođenja nove aktivne tvari bila što manja, u formulaciji Vitaminskog seruma RA nalaze se i ceramidi, bisabolol i alantoin.

Ceramidi pomažu obnovi oštećene barijere kože, potiču sintezu lipida i stimuliraju samoregulaciju razine hidratacije što dovodi do snažnije i otpornije kože. Bisabolol je izuzetno umirujući protuupalni i antimikrobni sastojak koji njeguje kožu sklonu iritacijama, te pojačava moć upijanja aktivnih tvari i sastojaka u kožu, osobito antioksidansa, dok alantoin kao jedan od najpoznatijih hidratizirajućih i obnavljajućih tvari u preparativnoj kozmetici djeluje na upalne reakcije i procese u koži i stimulira obnavljanje i zacjeljivanje.

Još je jedan sastojak ovog seruma iznimno značajan za obnovu kože - astaksantin, kojeg Olival među prvima koristi u formulaciji kozmetičkih proizvoda. Kao jedan od najmoćnijih antioksidansa, astaksantin štiti od fotooštećenja kože nastalih zbog izlaganja UV zrakama, djeluje protiv hiperpigmentacija i do 40% povećava sposobnost kože da zadrži prijeko potrebnu vlagu, jača elastičnost tkiva, te je zaslužan za zdrav, osvježen, ujednačen i sjajan ten. Kao karotenoid 10 do 100 puta jači od beta-karotena i likopena (ali i od vitamina C i E), astaksantin u sinergiji s retinalom učinkovito djeluje protiv slobodnih radikala.

Svi ovi učinkoviti sastojci Vitaminskog seruma RA osiguravaju visoku djelotvornost u anti-ageing njezi kože, pa je nemoguće od ovog ključnog proizvoda očekivati išta manje nego vidljive rezultate.

Vjerujemo da će mnoge korisnice oduševiti i narančasta boja ovog seruma koja potječe od retinaldehida i astaksantina, brzoupijajuća tekstura te činjenica da ne sadrži nikakve dodane boje i mirise.

Ipak, vrlo je važno kako ćete u svoju dnevnu rutinu uvesti novi proizvod. Ovih pet naputaka ključno je u korištenju Vitaminskog seruma RA!

1.) Vitaminski serum RA koristi se isključivo uvečer, a nanosi se na čisto i suho lice u količini od dva zrnca nara za čitavo lice izbjegavajući područje oko očiju.

2.) Vitaminski serum RA koristi se dva do tri puta tjedno, postepeno se može povećavati korištenje kod otpornije kože.

3.) Nakon upijanja vitaminskog seruma RA u kožu obvezno se nanosi hidratantna krema i/ili ulje.

4.) Vitaminski serum RA nikad ne koristite u istoj rutini s drugim jakim aktivnim tvarima (primjerice drugi retinoidi ili kiseline), u trudnoći ili kod izrazito osjetljive ili oštećene kože sklone iritacijama.

5.) Uz korištenje Vitaminskog seruma RA neophodna je cjelovita UVA/UVB zaštita od sunca s visokim zaštitnim faktorom.

*Od retinala (retinaldehida) potentnija je tek retinoična kiselina, tretinoin, koji je u kozmetičkim proizvodima dostupan isključivo na recept u ljekarnama.

