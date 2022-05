Održavanje festivala Dobra energij

Zelena energetska zadruga, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Predsjednika Republike Hrvatske, a u partnerstvu s europskom federacijom energetskih zadruga REScoop.eu i inicijativom Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju Europi, ovoga tjedna organizira festival Dobra energija - prema sljedećem programu.

Od četvrtka, 5. svibnja, do subote, 7. svibnja 2022. godine, održava se cjelokupni program. U prostorijama Wespa Spaces (Zavrtnica 17) stručni program će se održati 5. i 6. svibnja, a on za cilj ima upoznati građane s pojmom građanske energije, a stručnjacima i praktičarima iz Hrvatske i drugih zemalja omogućiti razmjenu i iskustva kako bi se povećala prisutnost građanske energije u Hrvatskoj, posebno u svjetlu poticaja solarnoj energiji na europskoj i nacionalnoj razini, kao dio strateškog plana za povećanje energetske neovisnosti Europske unije do 2030. godine.

Cjelokupni program besplatan je i otvoren za građane, nacionalne i europske inicijative građanske energije, stručnjake i praktičare u području obnovljive energije, predstavnike javnih ustanova i institucija te sve ostale zaljubljenike u dobru energiju.

Kao dodatan edukativno-zabavni sadržaj, održat će se i solarno kino, a kako bi se prikupila sunčeva energija za njegovo napajanje na Trgu bana Josipa Jelačića bit će postavljen solarni sustav koji će prikupljati sunčevu energiju od 15 do 18 sati od 4. do 6. svibnja.

Uz to, građani će ondje moći posjetiti štand Zelene energetske zadruge na kojem će saznati sve dodatne informacije o događaju i građanskoj energiji.

Same filmske projekcije na solarnu energiju održat će se 5. i 6. svibnja na zagrebačkoj tržnici Dolac i otvorene su za sve građane, a kao dodatna edukativno-zabavna aktivnost, 7. svibnja organiziraju se i otvorena vrata dvaju zagrebačkih kućanstava koja koriste vlastitu solarnu elektranu i koja će podijeliti svoja iskustva o korištenju solarne energije.

Festival Dobra energija je godišnji događaj Zelene energetske zadruge posvećen građanskoj energiji. Procjene istraživačkog instituta CE Delft kažu da preko 12 milijuna stanovnika Europske unije proizvodi vlastitu energiju, a taj broj bi mogao narasti na 50 % stanovnika do 2050. Građanska energija je čista energija koja dolazi iz obnovljivih izvora i koja je u vlasništvu ili suvlasništvu građana, primjerice, ugradnjom vlastite sunčane elektrane ili udruživanjem sa sugrađanima kroz inicijative građanske energije. Takva energija pomaže u razvoju lokalnih zajednica te izgradnji otpornosti na krize i promjene u sektoru energetike.