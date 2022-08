Održano drugo izdanje Syntio Summer School

Hrvatska tvrtka Syntio, koja se bavi podatkovnim inženjeringom,održala je drugo izdanje svog pripravničkog programa Syntio Summer School. U ljetnoj školi sudjelovalo je 13 studenata FER-a, kojina ovaj način imaju priliku značajno se profesionalno usavršavati inapredovati te testirati postojeće znanje, uz pomoć dodijeljenihmentora, stručnjaka iz tvrtke Syntio.

„Syntio Summer School studentima omogućuje stjecanje praktičnogiskustva, uz korištenje znanja koje su stekli na fakultetu. Za njih smo

odabrali obrasce podatkovnog inženjeringa koje najčešće koristimo u dizajniranju poslovne arhitekture te ih kombinirali kako bismo stvoriliprojekt na kojem će polaznici raditi u Cloud okruženju. Studenti, uzpomoć naših mentora, tako slijede naše razvojne standarde i u malimagilnim timovima rade na razvoju skupnih i obradnih podatkovnihkanala za unos podataka iz različitih izvora, pišu dockeriziraneaplikacije, dizajniraju modele podataka, razvijaju BI reporte i pišuvlastiti CI/CD pipeline i infrastrukturu kao kod. Za većinu njih ovo jeprvi put da imaju priliku raditi s alatima kao što su Kafka, Kubernetes,Terraform i rade u Cloudu. Nakon završetka trotjedne škole, svi boljerazumiju što su zapravo Data Engineering i DevOps i je li to nešto zašto se žele specijalizirati u budućnosti", istaknuo je Ivan Čeliković, principal konzultant i voditelj DevOps-a u tvrtki Syntio, te pozvao zainteresirane da se iduće godine prijave za sudjelovanje u trećem izdanju Syntio Summer Schoola.

Tijekom ovogodišnjeg Syntio Summer Schoola studenti su se upoznalis načinima rada, preferiranim tehnologijama, planiranjem iizvođenjem projekata. Zadatak je bio od samih temelja izgraditivlastitu platformu za analitiku podataka u oblaku, pod budnim okommentora iz tvrtke Syntio, koristeći važne principe kao što su IaC,verzija koda, CI/CD i automatizirano testiranje. Teme ovogodišnješkole bile su film, EURO i glazba.

Na listi The Financial Timesa Syntio je najbrže rastuća IT tvrtka izHrvatske i 55. među tech kompanijama u Europi. Od samog osnutka2017. do 2020. godine rasli su za više od 600 posto. Tvrtka jeosnovana u Zagrebu prije 5 godina, 2017. godine, a otad su otvoriliurede u SAD-u i Danskoj i narasli na 100 zaposlenika.