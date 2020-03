U prepunom baru Botaničar u Zagrebu sinoć je održana prva dodjela nagrada za Strašne žene godine u organizaciji portala Voxfeminae.net i društvenog poduzeća Fierce Women. Na događaju je javno predstavljeno pet strašnih žena koje su dale značajan doprinos rodnoj ravnopravnosti i društvenoj pravednosti u Hrvatskoj u prošloj godini.

Dobitnice nagrade su: redateljica Dana Budisavljević, dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić, članica HGSS-a i instruktorica planinarenja Tatjana Bračanov, redateljica Nora Krstulović te tim Ženske sobe predvođen koordinatoricom Majom Mamulom.

U periodu od dva mjeseca krajem 2019. godine čitateljice i čitatelji portala Voxfeminae.net nominirale/i su 47 pojedinki i osam kolektiva, da bi nakon toga 10 redovnih članova udruge K-zona, koja je izdavač VoxFeminae.net portala i pokretač društvenog poduzeća Fierce Women, odlučilo o ovogodišnjih pet dobitnica. O obrazloženju odluke žirija o dobitnicama između ostalog stoji sljedeće:

Nora Krstulović, redateljica i urednica portala Teatar.hr, neumorna je aktivistkinja za slobodne i neovisne medije, prava kulturnih radnika/ica, umjetnika/ica, rodnu ravnopravnost. U protekloj godini predano je i angažirano nastupala u društvenim inicijativama: u organizaciji prosvjeda Pravda da djevojčice i inicijativi #spasime, kampanji Društva hrvatskoh filmskih redatelja "Meni se to gleda, HRT ne da", a još uvijek je aktivna i neumorna u obrani prava i statusa slobodnih umjetnika nakon pokušaja Ministarstva kulture da donese štetan novi Zakon o umjetnicima, te kontinuirano upozorava na štetne medijske politike.

Tatjana Bračanov, članica Hrvatske gorske službe spašavanja Šibenik, vodička instruktorica Hrvatskog planinarskog saveza i učiteljica zen yoge, krajem srpnja 2019. prošla je cijelu, 1300 kilometara dugu, stazu Via Dinarica koja se proteže duž Dinarida od Slovenije do Albanije. Time je postala prva žena iz Hrvatske i prva žena iz jugoistočne Europe koja je prehodala bijelu stazu Vie Dinarice u kontinuitetu i samostalno. Ovaj pothvat, kazala je, ima puno veće značenje od osobnog - promocija je ekonomskog i turističkog potencijala Via Dinarice, ali i ženske hrabrosti, upornosti i izdržljivosti.

Tim Ženske sobe, predvođen koordinatoricom Majom Mamulom, jedina je specijalizirana organizacija u Hrvatskoj koja već gotovo dva desetljeća radi na problematici seksualnog nasilja te brine da sve osobe koje su preživjele seksualno nasilje dobiju besplatnu, efikasnu i individualnu podršku. Nakon 18 godina predanog timskog rada ove je godine problematika seksualnog nasilja napokon došla u fokus javnosti, no višestruko se povećao i broj osoba koje traže pomoć od Ženske sobe. Ženska soba neumorno radi na razvoju javnih politika i unaprjeđenju zakonodavstva, te su od samog donošenja Kaznenog zakona 2013. godine inzistirale na ukidanju kaznenog djela spolnog odnosa bez pristanka te njegovog izjednačavanja sa silovanjem, što su uspjele izboriti.

Branka Bakšić Mitić članica je inicijative Ljudi za ljude i dogradonačelnica Gline, izabrana kao nezavisna kandidatkinja iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, koja je svoj dosadašnji mandat posvetila pomaganju ljudima na području Banovine. Ljude koji žive u teško zamislivim uvjetima (bez struje, vode, sanitarija), samo sat vremena od Zagreba, u početku je obilazila kako barem ne bi bili potpuno sami. Nakon što od političara nije uspjela dobiti nikakvu pomoć, s Majom Sever i Matejom Medlobi osnovala je inicijativu Ljudi za ljude kako bi zajedničkim snagama nešto poduzele. Uz pomoć brojnih donatora i volontera_ki, Branka je uspjela pomoći stotinama ljudi, bilo paketom hrane, bilo donošenjem peći ili promjenom prozora. Već godinu dana Branka je na terenu i neumorno koordinira podjelu pomoći u Banovini, a inicijativa Ljudi za ljude nedavno je sa Zelenom akcijom pokrenula i humanitarnu crowdfunding kampanju koja ima za cilj dovesti struju putem solarnih sustava u pet kućanstva bez struje.

Dana Budisavljević redateljica, producentica i montažerka, jedna od pokretača/ica festivala ZagrebDox i tek treća žena koje je na filmskom festivalu u Puli osvojila Zlatnu Arenu za režiju - za film 'Dnevnik Diane Budisavljević'. Nakon 20 godina profesionalnog bavljenja filmom Dana Budisavljević prošle je godine predstavila film o strašnoj ženi Diani Budisavljević, heroini koja je tijekom II. Svjetskog rata organizirala spašavanje djece iz ustaških koncentracijskih logora, sudjelovala u njihovom zbrinjavanju te vodila kartoteku s njihovim podacima kako identitet djece ne bi bio izgubljen. Ne zaboravljamo ni ostale Danine filmove: 'Sve 5' u kojemu prikazuje život seksualne radnice Lidije Šunjerge i 'Nije ti život pjesma Havaja' u kojemu govori o procesu coming outa u vlastitoj obitelji. Bez sumnje, Budisavljević je jedna od hrvatskih filmskih radnica koja je svojim radom i angažmanom u ovom kulturnom polju obilježila posljednje desetljeće.

Pet dobitnica nagrade za Strašne žene godine uručeno je pet portreta koje su za njih izradile ilustratorice društvene igre 'Fierce Women': Nataša Rašović Bodiš, Ana Kovačić, Tea Šokac, Rina Barbarić i Sanja Stojković. Pored toga, uručen im je i poklon paket Brlog zadružne pivovare, Guuc prirodnog soka iz doline Neretve te dvodnevni odmor na eko imanju Međimurski ceker. Ceremoniju dodjele nagrade vodile su članice uredništva portala Voxfeminae.net Antonela Marušić i Tihana Bertek; a okupljenima se uoči dodjele obratila i Gabrijela Ivanov kao idejna začetnica društvene igre i nagrade.

"Kao što na portalu VoxFeminae.net još uvijek gotovo svakodnevno otkrivamo žene koje je ili povijest izbrisala ili sadašnjost dovoljno ne prepoznaje, tako postoje mnoge žene koje nisu prisutne u ovogodišnjim nominacijama. Obvezujemo se da ćemo svake godine poboljšavati i načine prikupljanja nominacija kako i njihovih dodjela", izjavila je ovom prilikom Gabrijela Ivanov iz K-zone; napominjući pritom prisutnim nominiranim strašnim ženama da u svoje zaposlene rasporede nikako ne zaborave isplanirati vrijeme za odmor i vrijeme samo za sebe.

Također je istaknula da dodjela nagrada nije samo nacionalna priča, već i međunarodna. Projektne partnerice s festivala Mesto žensk ranije ovog tjedna dodijelile su nagrade za strašne žene u Sloveniji, a u narednih nekoliko tjedana slične će se ceremonije održati u Makedoniji, Srbiji i Irskoj. Intervjui s dobitnicama nagrade iz svih zemalja moći će se čitati na portalu Voxfeminae.net u narednim tjednima.

Dodjela nagrada za Strašne žene godine - Fierce Women WoW Awards, dio je aktivnosti projekta Women on Women kojeg zajednički provode Mesto žensk u Sloveniji, Prostor rodne i medijske kulture K-zona u Hrvatskoj, Tiiit Inc. u Makedoniji te Outlandish Theatre Platform u Irskoj. Aktivnosti sufinanciraju Kreativna Europa i Zaklada Kultura nova.