Održan online koncert Lady Gage i prijatelja

Virtualni koncert, na kojemu su nastupile brojne zvijezde poput Rolling Stonesa, Paula McCartneya i drugih, održan je u subotu u čast zdravstvenim radnicima koji se širom svijeta bore protiv koronavirusa.

Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Paull McCartney, LL COLL J i brojni drugi pridružili su se koncertu u organizaciji nevladine udruge Global Citizen i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koji je koordinirala Lady Gaga.

Prije koncerta je Lady Gaga, koja je prije nekoliko tjedana počela surađivati s udrugom Global Citizen i WHO-om kako bi prikupila sredstva za borbu protiv koronavirusa, rekla da se moli za zdravstvene radnike i "misli na sve vas koji ste doma, koji se pitaju kada će se ovo promijeniti".

"Ono što bi voljela učiniti večeras, ako mi dopuštate, je dati vam dozvolu da se, na trenutak, nasmiješite", kazala je i potom otpjevala pjesmu Nat King Colea "Smile".

Stevie Wonder je potom otpjevao pjesmu soul legende Billa Withersa, koji je preminuo krajem ožujka ove godine.

Wonder je sjeo za klavir i otpjevao pjesmu "Lean On Me", nakon čega je otpjevao svoju pjesmu "Love's In Need Of Love Today", dok su drugi članovi benda svirali iz svojih domova, uključujući bubnjara Charlieja Wattsa.

Taylor Swift je na svom klaviru izvela emotivnu pjesmu "Soon You'll Get Better" (Uskoro ćeš biti bolje), koja opisuje borbu njene majke s rakom.

Događaj je emitiran na televizijama širom svijeta, a vodili su ga Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert.

Organizatori nisu zamislili događaj kao sredstvo prikupljanja novaca za pogođene virusom, već kao moment zajedništva postignut pjesmom.

Također, koncertom su nastojali podržati zdravstvene radnike.

Prije koncerta Global Citizen je apelirao na filantrope, tvrkte i vlade da doniraju sredstva Fondu za solidarni odgovor WHO-a, koji je namijenjen borbi protiv koronavirusa.