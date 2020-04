Dalibor Petko Show okupio zanimljivo društvo

Kućno izdanje Dalibor Petko Showa okupilo je stvarno zanimljivo društvo zvijezda, koji su međusobno postavljali pitanja jedno drugom.

Tako je Maju Šuput zanimalo s kojom pjesmom Franka uspavljuje svog malenog Viktora. 'Ima jedna pjesma s kojom su i moji uspavljivali mene, a ide: Ima jedna pećina stroga, u njoj živi babaroga. Ta nekako najbolje pali', smijala se Franka koja je trenutno u Istri sa svojom obitelji. 'Svi čuvaju Viktora, ali nekako moj brat ima najviše uspjeha kod njega', rekla je pjevačica otkrivši kako će za ovo vrijeme karantene snimiti obradu jedne svoje pjesme s prethodnog albuma.

Franka je bila zadužena postaviti pitanje Stjepanu Hauseru, a zanimalo ju je kakav je 'frend' Elton John. Hauser nije štedio komplimente. 'On je frend za poželjeti. Toliko je pomogao ljudima, svaki put mi se sjeti čestitati rođendan. On je dokaz da što si veći to si bolji. Stranci inače imaju problem izgovoriti ime Stjepan, a on je jedini uspio iz prve', rekao je violončelist koji vrijeme provodi na imanju u Istri. 'Toliko šećem, da ću iz ove korone izaći isklesan ko Ronaldo', izjavio je.



Maja Šuput pohvalila se da joj je dan isplaniran u potpunosti. Ujutro se bavi društvenim mrežama, popodne posprema stan i uči talijanski, a navečer asistira suprugu Nenadu u spremanju večere. Rekla je da ima spremnu novu pjesmu, koju će objaviti čim dođe vrijeme da može snimiti spot. Na pitanje kolege Luke Basija nije imala spreman odgovor. Njega je zanimalo što joj se najluđe dogodilo na svadbi. 'Obećala sam mladencima i gostima da ono što se dogodi na svadbama na kojima pjevam, zauvijek ostaje tajna. Dogode se stvarno čudne stvari, a onda ispadne da ja nešto cinkam, jer me svi ispituju. Tako da ja više ne govorim, ali vjerujte mogla bih napisati jednu podeblju knjigu gluposti', izjavila je Maja.