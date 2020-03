Od Colberta do Shakespearea svi su online

Američki voditelj i komičar Jimmy Kimmel iz svoga doma emitira noćne monologe, Willie Nelson i John Legend sviraju glazbu on line, brodvejske zvijezde poput Idine Menzel pjevaju i razgovaraju iz svojih kuća.

Kinodvorane, kazališta na Broadwayu i londonskom West Endu, koncertne dvorane, sve su zatvorene zbog epidemije koronavirusa no glumci, komičari i glazbenici dali su novi život frazi "The show must go on".

Komičari Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert i Trevor Noah ovog se se tjedna počeli javljati iz svojih domova nakon što su produkcije njihovih kasnovečernjih zabavnih programa otkazane prošlog tjedna.

U utorak navečer Colbert je svoj CBS show započeo ispred roštilja u svom domu u New Jerseyu. Večer prije toga javio se iz svoje kupaonice sjedeći u oblaku mjehurića od sapunice u odijelu i kravati.

ABC-ov Kimmel u svom "karantenskom minilogu" našalio se da je izolacija u domu s obitelji pružila priliku za nova otkrića pa je tako "saznao da ima dvoje male djece... Hvala Bogu na televiziji. Moja je krva grupa Disney pozitivna", rekao je.

Voditelj NBC-ijeva programa "Tonight Show" Jimmy Fallon svoju je prvu kućnu desetminutnu verziju "At Home Edition" lansirao u utorak navečer i prikupio je više od 19.000 dolara za neprofitnu organizaciju Feeding America national food bank. Planira svake večeri prikupljati za drugu dobrotvornu organizaciju.

U Britaniji skupina glumaca i redatelja najavila je da će prenositi uživo čitanja djela Williama Shakespearea četvrtkom. "Shakespeare je napisao Kralja Leara u karanteni zbog kuge - ako je on to mogao, možemo i mi", poručili su organizatori.

Njujorška Metropolitan opera prenosi uživo neke od najpopularnijih produkcija besplatno svake večeri.

Rolling Stone magazin zadnji je u nizu koji je lansirao seriju online glazbenih nastupa uživo započevši u srijedu s utemeljiteljem Beach Boysa Brianom Wilsonom.

"Umjetnici i kulturne ustanove širom svijeta smišljaju inovativne načine da ne ugase svjetla pozornice i da ne utihne glazba", napisao je list.

Veteran country glazbe Willie Nelson najavio je da će njegov festival "Luck Reunion" koji se obično održava u Austinu u Teksasu biti prenošen uživo a glazbenici će se sami snimati u svojim domovima.

Frontmen Coldplaya Chris Martin i John Legend izveli su "Together, At Home" ovog tjedna na Instagramu.

Brodvejski izvođači među kojima i zvijezde mjuzikla "Wicked" Idina Menzel i Kristin Chenoweth pjevaju i razgovaraju o svojim karijerama iz svojih domova u dnevnom programu "Zvijezde u svojim domovima" koji također prikuplja sredstva u hmanitarne svrhe za kolege koji ostaju bez posla zbog epidemije koronavirusa.

Glumice Jennifer Garner i Amy Adams započele su projekt #SaveWithStories u kojemu čitaju dječje knjige na Instagramu i Facebooku.