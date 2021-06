Od 1. srpnja sve pošiljke iz trećih zemalja postaju oporezive

Od 1. srpnja 2021. na sve pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost, koje dolaze iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovine), naplaćivat će se PDV pri uvozu.

Ravnatelj Carinske uprave, Ministarstva financija Mario Demirović rekao je na novinskoj konferenciji da se radi o jednoj od najznačajnijih regulatornih promjena za poslovanje Hrvatske pošte i carinske službe u segmentu oporezivanja poštanskih pošiljaka porezom na dodanu vrijednost. Novost će, kazao je, zahvatiti sve države EU, pri čemu su pripreme za primjenu novih pravila trajale više od dvije godine, a sam proces donošenja zakona desetak godina.

"Sa stajališta carinske službe, u potpunosti smo spremni. Bili smo spremni već početkom godine, razvili smo EU kompatibilne IT sustave koji su potpuno digitalizirani i automatizirani. Nadamo se da su i poštanski operateri jednako tako spremni i ne sumnjamo da su osigurali i administrativne i tehničke kapacitete", rekao je Demirović.

Istaknuo je i da je carinska služba spremna cariniti male pošiljke 24 sata dnevno te se nada da će cjelokupni proces proći u najboljem redu. Očekuje da se i primatelji, poštanski operateri, operateri u kurirskom prometu prilagode novim uvjetima.

Naglasio je da svi novi troškovi moraju biti jasno naznačeni krajnjim primateljima te da oni moraju biti transparentni i nedvojbeni. Carinska služba, dodao je, naplaćuje samo i isključivo PDV.

Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave Bosiljko Zlopaša rekao je da se radi o velikom broju pošiljki koje dnevno stižu te da je pripremljeno nekoliko sustava naplate PDV-a pri uvozu koji bi trebali osigurati brz protok pošiljaka.

Prvi postupak daje mogućnost davatelju platformi da već prilikom prodaje robe kupcu u Europi uračuna PDV i taj PDV transferira preko svog registriranog zastupnika u EU. Taj scenarij, kazao je, ovisi o interesu platformi. Drugi postupak je klasična prijava i carinjenje pomoću deklaracija sa smanjenim brojem podataka, koje su brze i jednostavne, a prijave će se podnositi elektronski. Treća opcija su standardne deklaracije.

Zlopaša, međutim, ističe da će uvođenje novih pravila ipak dovesti do usporavanja procedure.

Voditelj Odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte Krešimir Domjančić ističe da će Hrvatska pošta od 1. srpnja uvesti naknadu za kontrolu svih pošiljaka koje dolaze iz trećih zemalja a sadrže robu.

Uvedene naknade, kazao je, reflektirati će troškove koji su nastali zbog promjene procedure. U prvom redu, naveo je, to je trošak rada jer će se operativno provoditi složenija kontrola, a uvodi se i novi informatički sustav. Za pošiljke do 150 eura naknada će iznosit 18,50 kuna, a za pošiljke od 150 do 1.000 eura naknada će biti 37 kuna. Istovremeno, rekao je Domjančić, Hrvatska pošta ukinula je pojedine naknade koje se do 1. srpnja primjenjuje, pa će naknade za većinu pošiljaka koje su između 22 i tisuću eura biti i manje.

Uvođenje te novosti u čitavoj EU, pa tako i u Hrvatskoj, za posljedicu će imati enormno povećanje broja deklaracija/naplata prilikom uvoza, rečeno je tijekom konferencije. Tako se u Hrvatskoj očekuje dnevni porast broja naplata/deklaracija od 7.500-10.000, pa je nedvojbeno da će unos malih pošiljaka u sve zemlje EU-a, pa i kod nas, biti usporen.