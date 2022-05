Obrtnicu su dio grada, a grad bez obrtnika nema dušu

Projekt Ilica: Q'ART bavi se transformacijom napuštenih javnih prostora u središtu Zagreba, odnosno u njegovoj glavnoj ulici Ilici. Cilj projekta je dugoročno promijeniti urbano iskustvo kroz društveno djelovanje umjetnika, udruga, sveučilišta, obrta i građana unutar zajednice. Kvaliteta života u zajednici ovisi upravo o tim odnosima. Kultura i umjetnost sliku društva mogu uljepšati, ali njihova dublja i veća svrha je da ukazuju na ono što pojedinac i društvo moraju mijenjati kako bi život zajednice učinili smislenijim.

„Pod geslom „I obrtnici su grad" suorganizatori smo ove manifestacije kako bi se približili našim susjedima, kolegama, i otvorili još jedna vrata našim partnerima da vide da su obrtnici tu. Obrtnici su dio grada, a grad bez obrtnika nema dušu. Obrtnici su nažilaviji dio našeg društva. Nikada nisu odlazili iz grada, uvijek su pronalazili načine za nastavak rada i to je snaga koju treba iskoristiti. Oni rade i kad nema ekonomske računice jer to vole i jer je to njihova tradicija, a njihov broj se u zadnje četiri godine povećao za 30%", kazao je Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb.

Ovom prigodom, a pred predstojeće upise, pozvao je sve roditelje i učenike osmih razreda osnovne škole da pri odabiru srednje škole odaberu one za obrtnička zanimanja. „Naše sugrađane pozivam da kupuju obrtničko i na taj način pomognu svima. Želimo da Ilica kakva je sada, puna šušura, bude takva i tijekom tjedna." Dodao je kako su uz potres i pandemiju, a sada i uz rat u Ukrajini, obrtnici suočeni sa velikim rastom troškova. „Vlada je povukla neke korake, no očekujemo ih još, a dio tereta ćemo i sami preuzeti. Želimo razmišljati o unapređenju u svom poslu, a ne o nedaćama koje nas stalno zatiču", rekao je Šabić.

Projekt je nastao 2000. godine i bavio se umjetnosti u zajednici. „17 godina nakon krenuli smo sa oživljavanjem praznih prostora u kojima smo radili umjetničke programe. Po dolasku korone, projekt smo preselili na ulicu", kazala je Ivana Nikolić Popović. Projekt okuplja veliki broj osoba koje rade u kućnoj radinosti, malih obrtnika i samostalnih umjetnika kojima se na ovaj način daje mogućnost da predstave svoj rad publici i da mu se priključe. „Ovaj festival je živi organizam. Mi ga ne organiziramo nego dajemo ljudima priliku da ga „žive". Obrtnici su autentičnost ovog grada i moraju živjeti s njim", naglasila je Nikolić Popović.