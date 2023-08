Obrazovna platforma za prevladavanje srama od menstruacije

Budući da živimo uz tehnologiju koja se brzo razvija, nije čudno što ona zauzima velik dio svakodnevnog života, osobito među tinejdžerima. Stalno se dopisuju s prijateljima, objavljuju na društvenim mrežama i prate najnovije trendove. Ali što je s menstruacijom u online svijetu? Menstruacija je prirodan i bitan dio reproduktivnog zdravlja osobe. Međutim, kod mnogih tinejdžera početak menstruacije može biti popraćen osjećajima neugode, srama i zbunjenosti. Srećom, evolucija društvenih medija pružila je jedinstvenu platformu za tinejdžere da se oslobode okova srama zbog menstruacije. INTIMINA dijeli nekoliko savjeta o tome kako društvene mreže mogu pomoći tinejdžerima da upravljaju menstruacijom.

Kao u stvarnom svijetu, online svijet pruža oblik socijalizacije. Brojne internetske zajednice, grupe i forumi posvećeni su menstruaciji i ženskom zdravlju općenito. To daje siguran prostor za mlade ljude da podijele svoje probleme, postave pitanja, ispričaju svoja iskustva i potraže podršku. Osjetljivim ljudima je privlačnije što sve to možete raditi anonimno ako će im to olakšati. Ove platforme mogu pokazati tinejdžerima da nisu sami i da postoje druge osobe koje prolaze kroz isto.

U jednom od istraživanja brenda INTIMINA koje je proveo Censuswide, 1000 tinejdžerica u dobi od 12 do 17 godina ispitano je o njihovom iskustvu s prvom menstruacijom kako bi se razbila stigma koja je još uvijek povezana s ovom normalnom tjelesnom funkcijom. Rezultati su pokazali da je 14,87% djevojaka na internetu pronašlo potrebne informacije o menstruaciji. Ovo pokazuje kako društvene mreže mogu imati značajnu ulogu u rješavanju problema povezanih s menstruacijom.

Bitna je edukacija

Platforme društvenih medija odigrale su značajnu ulogu u širenju točnih i uključivih informacija o menstruaciji. Društvene mreže popunjavaju obrazovnu prazninu nudeći obilje resursa, uključujući informativne objave, videozapise i rasprave, omogućujući tinejdžerima pristup vitalnim informacijama na dohvat ruke. Na primjer, na društvenim mrežama možete saznati više o najboljoj opciji za menstrualne proizvode, bilo da se radi o čašicama, ulošcima, tamponima ili nečem drugom. Menstrualne čašice su potpuno sigurne i tinejdžeri ih mogu koristiti bez brige. Lily Cup One najbolja je opcija za one koje prvi put koriste menstrualnu čašicu. Praktična je i neprimjetna zahvaljujući diskretnoj kutiji i ima izuzetno čvrst rub koji olakšava otvaranje i zatvaranje. Također, menstrualne čašice mogu vam uštedjeti novac i pomoći u smanjenju otpada, ali imajte na umu da odaberete pravu veličinu.

Na društvenim mrežama, mnogi profili usmjereni na menstruaciju na platformama kao što su Instagram, YouTube i TikTok stekli su ogromnu popularnost među tinejdžerima. Ovi računi sadrže edukativni sadržaj, razotkrivaju mitove, objašnjavaju menstrualnu higijenu i daju smjernice o upravljanju boli i nelagodom. Želimo naglasiti da su društvene mreže samo informativni i pomoćni alat, te kako ne mogu zamijeniti liječnike i ispravan tretman. Obratite se svom liječniku ako imate značajnijih problema ili nedoumica. Rado će vas informirati, educirati i pomoći u rješavanju vašeg problema. Također, ponekad informacije na internetu nisu medicinski provjerene, stoga čitajte s dodatnim oprezom i razumijevanjem.

Razbijanje stigme i tabua

Društvene mreže postale su moćan alat za razbijanje tabua vezanih uz menstruaciju. Prethodno smatrana prešućenom i osjetljivom temom, o menstruaciji se sada otvoreno raspravlja na raznim platformama, što potiče razgovore koji dovode u pitanje društvene norme. Pojedinci potiču solidarnost i normaliziraju prirodni tjelesni proces dijeljenjem osobnih priča, iskustava i anegdota.

Kako bi pomogla djevojkama (i društvu) da se prestanu sramiti menstruacije i pokrenu razgovore o menstruaciji i suočavanju s teškim situacijama, INTIMINA je objavila knjigu The Wonder Girls Guide Book. Postoji i besplatna audio verzija dostupna na intimina.com. Knjiga i audio knjiga sadrži pet priča snažnih mladih žena koje iznose svoja iskustva i psihofizičke promjene. To je uzbudljivo iskustvo učenja o upravljanju promjenama kod djevojčica u pubertetu, puno medicinskih informacija i praktičnih savjeta za izbjegavanje neugodnih situacija. Svaka priča ima za cilj pružiti početak razgovora roditeljima i djeci u ovoj osjetljivoj fazi života svake mlade žene.

Iako se savjetuje da tinejdžeri imaju određenu roditeljsku kontrolu nad onim što rade na internetu jer nije sve tako nevino kako se čini i može dovesti do raznih prevara, internet također može učiniti mnogo dobrog. Društvene mreže mogu biti moćan alat za edukaciju, osnaživanje i normaliziranje rasprava o menstruaciji. Dok društvo nastavlja prihvaćati ove promjene, možemo se veseliti budućnosti u kojoj se menstruacija smatra normalnim dijelom života, bez srama i stigme, dijelom zahvaljujući snazi društvenih mreža.