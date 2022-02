Objavljeni nominirani za Oscare

"Šape pasje" nominirane su, među ostalim, za najbolji film, najbolju redateljicu (Jane Campion), najboljeg glumca (Benedict Cumberbatch), glumicu i glumca u sporednoj ulozi (Kirsten Dunst i Jesse Plemons).

Deset nominacija ima "Dina", a po sedam "Belfast", film o obitelji koja živi usred sektaškog sukoba u Sjevernoj Irskoj kasnih 1960-ih, i 'remake' "Priče sa zapadne strane".

Sva četiri spomenuta filma nominirana su u kategoriji najboljeg, a društvo im još prave film o životima zajednice gluhih "CODA" te mračna komična alegorija o klimatskim promjenama "Ne gledaj gore".

Ostale nominacije za najbolji film uključuju japansku dramu "Drive My Car", film "Kralj Richard" o ocu teniskih zvijezda Venus i Serene Williams, priču o odrastanju "Licorice Pizza" i triler "Ulica noćnih mora".

Za Oscara za režiju kandidiraju Kenneth Branagh ("Belfast"), Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Jane Campion ("Šape pasje") i Steven Spielberg ("Priča sa zapadne strane").

Jane Campion postala je prva žena koja je dvaput nominirana za najbolju režiju s nominacijom za "Šape pasje". Bila je kandidatkinja za svoj film "Piano" iz 1993., ali je te godine Oscara dobio Spielberg za "Schindlerovu listu".

Za najbolje glumce nominirana su dvojica oskarovaca Javier Bardem ("Being the Ricardos") i Denzel Washington ("Tragedija Macbetha") i trojica koja tu nagradu još nemaju - Benedict Cumberbatch ("Šape pasje"), Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!") i Will Smith ("Kralj Richard")

Kristen Stewart natjecat će se za najbolju glumicu za ulogu princeze Diane u filmu "Spencer".

U kategoriji najboljih glumica Olivia Colman ("Izgubljena kći"), Penélope Cruz ("Paralelne majke") i Nicole Kidman ("Being the Ricardos") imat će priliku osvojiti svog drugog Oscara, a Jessica Chastain ("Oči Tammy Faye") i Kristen Stewart ("Spencer") prvog.

Akademija filmske umjetnosti i znanosti koja dodjeljuje Oscare, najveće počasti u filmskoj industriji, otkrit će pobjednike na 94. dodjeli uživo u Hollywoodu 27. ožujka.

Slijedi popis glavnih nominacija

NAJBOLJI FILM

"Belfast"

"CODA"

"Ne gledaj gore"

"Drive My Car"

"Dina"

"Kralj Richard"

"Licorice Pizza"

"Ulica noćnih mora"

"Šape pasje"

"Priča sa zapadne strane"

NAJBOLJI GLUMAC

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch - "Šape pasje"

Andrew Garfield - "Tick, Tick...BOOM!"

Will Smith - "Kralj Richard"

Denzel Washington - "Tragedija Macbetha"

NAJBOLJA GLUMICA

Jessica Chastain - "Oči Tammy Faye"

Olivia Colman - "Izgubljena kći"

Penelope Cruz - "Paralelne majke"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

NAJBOLJI REDATELJ

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Jane Campion - "Šape pasje"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Steven Spielberg - "Priča sa zapadne strane"

NAJBOLJI SPOREDNI GLUMAC

Ciaran Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemmons - "Šape pasje"

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee - "Šape pasje"

NAJBOLJA SPOREDNA GLUMICA

Jessie Buckley - "Izgubljena kći"

Ariana DeBose - "Priča sa zapadne strane"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Šape pasje"

Aunjanue Ellis - "Kralj Richard"

NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ

"Belfast"

"Ne gledaj gore"

"Kralj Richard"

"Licorice Pizza"

"Najgora osoba na svijetu"

NAJBOLJI ADAPTIRANI SCENARIJ

"CODA"

"Drive My Car"

"Dina"

"Izgubljena kći"

"Šape pasje"

NAJBOLJI ANIMIRANI FILM

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs the Machines"

"Raya and the Last Dragon"

NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul"

"Writing With Fire"

NAJBOLJI MEĐUNARODNI IGRANI FILM

"Drive My Car" - Japan

"Flee" - Danska

"The Hand of God" - Italija

"Lunana: A Yak in the Classroom" - Butan

"Najgora osoba na svijetu" - Norveška

NAJBOLJA ORIGINALNA GLAZBA

"No Time to Die" iz filma "Nije vrijeme za umiranje"

"Be Alive" iz filma "Kralj Richard"

"Dos Oruguitas" iz filma "Encanto"

"Down to Joy" iz filma "Belfast"

"Somehow You Do" iz filma "Four Good Days"