Nun Of Your Business u kinima

Prošlogodišnji pobjednik publike Zagrebdoxa, dugometražni dokumentarni film 'Nun of Your Business' redateljice i scenaristice Ivane Marinić Kragić nastavlja kino prikazivanje u nezavisnim kinima diljem Hrvatske. Film je s prikazivanjem počeo 1. ožujka u zagrebačkoj Kinoteci, gdje su prve projekcije izazvale golem interes i u kratkom roku rasprodane.

Osim u kino Kinoteci (17.03.), film će se prikazivati od 19. do 21.03. u zagrebačkim kinima Tuškanac i Forum. Ovog petka, 19.03. očekuje nas posebna projekcija u Dokukinu KIC, nakon koje će uslijediti razgovor s autoricom filma Ivanom Marinić Kragić, te bivšim časnim sestrama Maritom Radovanović i Fanikom Ferić, glavnim protagonisticima filma Nun of Your Business. Razgovor će voditi Nino Kovačić.

Film će se moći vidjeti i u drugim nezavisnim kinima: Centar za kulturu Čakovec (19.03.), Kino Valli Pula (26.03.) te Art kino Rijeka (1.4.).

Priča prati dvije mlade časne sestre koje se upoznaju na katoličkom okupljanju u Zagrebu i zaljubljuju se. Žive u dva odvojena samostana, a prostori koje su nekoć smatrali utočištem utjehe i duhovnog ispunjenja postaju zemaljski u većoj mjeri nego što su očekivale. Razočarane Crkvom i seksualnim i psihičkim zlostavljanjem unutar institucije, a vođene svojom ljubavlju, donose najtežu odluku svog života - napustiti samostan i započeti novi zajednički život na jednom od dalmatinskih otoka gdje se nadaju da će ih tradicionalna lokalna zajednica prihvatiti.

Rekonstrukcije scene u filmu snimljene se tehnikom time - lapse fotografija, a uloge tumače Maruška Aras, Mia Anočić Valentić, Iva Mihalić, Ana Maras Harmander, Sanja Milardović, Jadranka Elezović, Asja Jovanović, Vlasta Ramljak.

Raspored narednih projekcija i sve informacija o filmu 'Nun of Your Business' redovito će biti ažurirane i dostupne na Facebook stranici filma.