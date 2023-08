Ona je više od igračke. Ona je dio obitelji. Najkreativniji umovi iz žanra horora - James Wan, filmaš koji stoji iza franšiza Saw, Insidious i The Conjuring, i filmski studio Blumhouse, koji je producirao seriju filmova Halloween, kao i filmove The Black Phone i The Invisible Man - donose nam novo lice strave.

M3GAN je čudo umjetne inteligencije, lutka koja izgleda kao da je živa i koja je programirana da bude najbolji prijatelj djeci i najveći saveznik roditeljima. M3GAN je izum Gemme (Allison Williams, zvijezda filma Get Out), briljantne robotičarke koja radi u tvornici igračaka. Osmišljena je da sluša, gleda i uči dok djetetu uz koje je vezana postaje prijateljica, učiteljica, partnerica u igri i zaštitnica.

Gemma iznenada preuzima brigu o svojoj osmogodišnjoj nećakinji Cady (Violet Mcgraw, poznata iz miniserije The Haunting of Hill House) koja je ostala bez roditelja. No nesigurna je u sebe i nespremna za roditeljstvo. Zbog velikog pritiska na poslu Gemma odlučuje povezati prototip lutke M3GAN s Cady i tako riješiti oba problema. Ta će odluka imati nezamislive posljedice.

Kako M3GAN i Cady razvijaju neraskidivu vezu, Gemmu obuzima užasan osjećaj da stvorenje, koje je osmislila kako bi pomogla Cady u oporavku, uči eksponencijalnom brzinom... i da M3GAN možda vidi „opasnosti" za Cady koje zapravo ne postoje.

Producenti su Jason Blum i James Wan (noistelji oznake p.g.a. Udruženja američkih producenata), dok je redatelj filma M3GAN nagrađivani filmaš Gerard Johnstone (Housebound). Scenarij se temelji na priči Akele Cooper i Jamesa Wana, a potpisuje ga upravo Akela Cooper (Malignant, The Nun 2). Izvršni producenti su Allison Williams, Mark Katchur, Ryan Turek, Michael Clear, Judson Scott, Adam Hendricks i Greg Gilreath.

Glavne uloge u filmu M3GAN igraju Ronny Chieng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Stephane Garneau-Monten (Straight Forward) i Lori Dungey (Gospodar prstenova: Prstenova družina, prošireno izdanje).

Među umjetnicima uključenima u stvaranje filma M3GAN su i direktor fotografije Simon Raby (Mortal Engines), scenograf Kim Sinclair (dobitnik nagrade Oscar® za scenografiju kao umjetnički direktor filma Avatar), montažer Jeff Mcevoy (Nerve), kostimograf Daniel Cruden (pomoćnik kostimografa, Avatar: Put vode) i autor glazbe Anthony Willis (Promising Young Woman).

