U rujnu stižu nove serije i filmovi koje ne smijete propustiti

Premijere serija

Codename: Annika

Codename: Annika je finsko-švedska kriminalistička serija. Priča se vrti oko finske istražiteljice umjetničkih prijevara Emme, koja se na tajnom zadatku ubacuje u aukcijsku kuću u Stockholmu da bi istražila povezanost tvrtke sa zloglasnim peračem novca Blankom. Kako je ne bi razotkrili, Emma preuzima lažni identitet Annike, impulzivne pripadnice visokog društva koja živi za razuzdane zabave, drogu i alkohol, i potpuna je suprotnost hladnoj, smirenoj i pribranoj Emmi. Nakon što usvoji tu razuzdanu osobnost, otvaraju joj se vrata u skriveni svijet vrhunskih umjetničkih prijevara. Međutim, kako bi postala Annika, Emma se mora suočiti sa uspomenama iz prošlosti koje je do tada pokušavala zaboraviti.

SEZONA: 1

BROJ EPIZODA: 6

DOLAZI SAMO NA SKYSHOWTIME U RUJNU.

Poker Face

Desetodjelna serija Poker Face svakog tjedna donosi novu zagonetku, a prati Charlie (Natasha Lyonne) koja je sposobna prepoznati kada joj netko laže. Charlie kreće na put u svojoj Plymouth Barracudi i gdje god da se zaustavi, nailazi na novu postavu likova i neobične zločine koje zatim rješava. Seriju je osmislio, napisao i režirao Rian Johnson, ujedno i izvršni producent serije. Riječ je o filmašu koji je do sada nekoliko puta bio nominiran za nagradu Oscar, kao i piscu/redatelju/producentu filmskih hitova Knives Out. Uz Lyonne u desetodjelnoj seriji glume i Adrian Brody, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Simon Helberg i Ellen Barkin.

SEZONA: 1

BROJ EPIZODA: 10

DOLAZI SAMO NA SKYSHOWTIME U RUJNU.

Nove sezone serija

The Winner

The Winner je češko-slovačka obiteljska komedija o Viktoru Hudáku (Ady Hajdu), izmišljenom premijeru male europske zemlje, koji završava političku karijeru i vraća se svakodnevnom životu. Međutim, kada njegov nasljednik radikalno preokrene sve što je on gradio čitav život, ubrzo shvaća kako kao bivši premijer ima vrlo malo utjecaja. U želji da pokaže kako je još uvijek relevantan, Viktor pokušava preuzeti vodstvo u kućanstvu u kojem živi sa suprugom i tri kćeri. No budući da je proveo toliko vremena odvojen od njih i da ne zna kako stvarni svijet funkcionira, suočava se s obitelji koja je navikla živjeti bez njega i sa ženama daleko superiornijim od političkih protivnika s kojima se susretao u svojoj premijerskoj karijeri. Uz Hajdua u seriji glume i Ivana Chýlková i Milan Ondrík.

DOSTUPNO SAMO NA USLUZI SKYSHOWTIME. PRVA EPIZODA DOSTUPNA JE OD 4. RUJNA, NAKON ČEGA ĆE SVAKOG TJEDNA IZLAZITI NOVA EPIZODA.

SEZONA: 1

BROJ EPIZODA: 6

Django

Serija Django djelomično je utemeljena na kultnom filmu Sergija Corbuccija, a govori o čovjeku koji traži osvetu, no, na kraju se bori za nešto puno veće. Radnja se odvija krajem 19. stoljeća u Teksasu: Django stiže u pusti gradić na dnu kratera - New Babylon. U potrazi je za ljudima koji su ubili njegovu obitelj, no, otkriva da je njegova kći Sarah preživjela i da je ondje. Sarah ima dvadeset godina, sprema se udati za Johna Ellisa, osnivača New Babylona i, što je važnije, ne želi Djanga u blizini. Django se ne predaje i učinit će sve kako bi dobio drugu priliku s kćeri. Međutim, Django, Sarah i John upleteni su u mrežu mračnih tajni koje će kad-tad isplivati na površinu.

SEZONA: 1

BROJ EPIZODA: 9

SVE EPIZODE DOSTUPNE SU SAMO NA USLUZI SKYSHOWTIME

Filmovi

Knock at the Cabin

U ovom novom trileru vizionarskog filmaša M. Nighta Shyamalana, četiri naoružana stranca zarobe obitelj na odmoru u udaljenoj kolibi i prisile ih da donesu nemoguć izbor kako bi spriječili apokalipsu. U filmu Knock at the Cabin glume Dave Bautista (Dune), Jonathan Groff (Mindhunter), koji je bio nominiran za nagradu Emmy, Ben Aldridge (Fleabag), Nikki Amuka- Bird (Old), mlada glumica Kristen Cui, Abby Quinn (Little Women) i Rupert Grint (franšiza Harry Potter).

DOSTUPNO SAMO NA USLUZI SKYSHOWTIME OD 17. RUJNA.

Cocaine Bear

Redateljica Elizabeth Banks udružila se s dobitnicima Oscara® Philom Lordom i Chrisom Millerom (Spider-Man: Into The Spider-Verse) kako bi snimila ovu uzbudljivu priču nadahnutu stvarnim događajima o zrakoplovnoj nesreći krijumčara droge iz 1985., nestalom kokainu i crnom medvjedu koji ga je pojeo. Grabežljivac od 230 kg progutao je u šumi u Georgiji zapanjujuću količinu kokaina i krenuo na divljački kokainski pohod po još droge... i krvi.

DOSTUPNO SAMO NA USLUZI SKYSHOWTIME OD 24. RUJNA.

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves

Šarmantni lopov i skupina neobičnih pustolova odlučuju se na nevjerojatnu pljačku kako bi vratili izgubljenu relikviju, ali stvari opasno krenu po zlu kada naiđu na pogrešne ljude. Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves na veliki ekran donosi bogati svijet i razigrani duh legendarne igre uloga u urnebesnoj pustolovini prepunoj akcije.

DOSTUPNO SAMO NA USLUZI SKYSHOWTIME OD 29. RUJNA.