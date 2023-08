Stiže druga sezona Magičnih prijatelja

James i Oliver Phelps, najpoznatiji kao neponovljivi blizanci Weasley iz filmova o Harryju Potteru, pozivaju nas na pustolovinu u kojoj susreću fascinantne goste, istražuju očaravajuća mjesta i prihvaćaju fenomenalne izazove. Gosti koji će se pojaviti u drugoj sezoni su Corey Mylchreest, Matthew Lewis, Alfie Allen, Mark Williams, Alfred Enoch, Genesis Rodriguez, Natalia Tena i Stanislav Yanevski.

Snimljeno na nevjerojatnim lokacijama uključujući Tursku, švicarske Alpe, Singapur, Australiju, Floridu u SAD-u, Čile i Patagoniju, „Magični prijatelji" prikazuju blizance i njihove posebne goste kako se upuštaju u adrenalinske i uzbudljive avanture kao što su penjanje po ledu, vožnja motornim sanjkama i lov na duhove.

„Serija „Magični prijatelji" je Oliverova zamisao. Ali smo odmah uvidjeli da naši prijatelji, koji su nam se pridružili u prvoj sezoni, u potpunosti stoje iza toga. Oduvijek smo željeli i njihov doprinos aktivnostima i mjestima na koja smo išli. Rano sam naučio da raditi nešto što vaši prijatelji žele, a ne nužno vi, ispadne mnogo zabavnije, iako to niste očekivali. Sada svima pričam da kada putujete, napravite nešto što inače ne biste. Rad s našim prijateljima, koji su sjajna ekipa, i s mojim bratom postao je još posebniji uz ljubazne riječi koje su mnogi koji su već vidjeli seriju, podijelili s nama", rekao je James Phelps.

Corey Mylchreest je izjavio, „Rad na drugoj sezoni serije „Magični prijatelji" bio je uistinu najzabavniji događaj cijele godine, čista ludnica! Budući da nikad prije nisam bio u Australiji, bilo je više nego dovoljno jednostavno putovati okolo i vidjeti tu zemlju. Budući da sam obožavatelj Pottera, učiniti to sa svoja dva idola iz perioda odrastanja je kao ispunjenje snova."

Oliver Phelps komentira, „Već dugo putovanje predstavlja naše zadovoljstvo i strast. Mogućnost rada na seriji „Magični prijatelji" je bilo brilijantno iskustvo. Istraživanje svijeta sa svojim bratom i prijateljima...to je savršena kombinacija. Jedna stvar koju smo željeli je da publika osjeti kao da su oni s nama na putovanju. Željeli smo pokazati ne samo lijepe trenutke putovanja, već i one manje privlačne - rano buđenje, duge dane, mogućnost gubljenja - sve to možete vidjeti u seriji."

Producent Daniel Sharp kaže: „Bilo je jako uzbudljivo provoditi vrijeme s Jamesom, Oliverom i njihovim prijateljima, promatrati ih dok otkrivaju za što su sve sposobni, koliko god zastrašujuće to bilo, i kako se odlično zabavljaju u tom procesu. Naš cilj je uvijek bio napraviti opuštenu i originalnu, nefikcijsku seriju koja bi pomogla našim gledateljima vidjeti čuda svijeta i radost putovanja, a mi smo upravo to i napravili. Raditi zajedno s Off The Frence, HBO, The CW i mnogim drugima bilo je pravo zadovoljstvo, i uzbuđeni smo zbog ove druge sezone od osam epizoda."

Producenti „Magičnih prijatelja" su Daniel Sharp i Agata Pieczynska, a izvršni producenti su James Phelps, Oliver Phelps, Martin Blencowe i Daniel Sharp