Novi slojeviti ciklus Ane Marinović

Slikarica Ana Marinović, novo je ime u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti i osobito je zanimljiva pojava. Niz njezinih ciklusa pokazuje snažnu artističku radoznalost ali i nadahnutost. Opus Ane Marinović posve je specifičan, izrazito je karakterističan, po svemu je osebujan. Valja istaknuti kontemplativnost motiva.

Reklo bi se, njezino vrijeme tek dolazi.

U novom se ciklusu na svoj način ističe slika Između slojeva. Riječ je o velikom formatu 140 x 110 cm.

-Slojevita apstraktna kompozicija u kojoj se isprepliću duboke nijanse plave, sivi tonovi i suptilni zlatni akcenti. Geometrijski elementi stvaraju osjećaj reda, dok spontani potezi i teksture unose pokret i dubinu. Djelo odiše mirnoćom i snagom te se lako uklapa u suvremene interijere, gdje postaje središnji vizualni naglasak.

Slijedi Tišina zemlje, također veliki format, 140 x 80 cm.

-Reljefna apstraktna kompozicija u toplim zemljanim tonovima koja istražuje ljepotu teksture, slojeva i prirodnog protoka materijala. Djelo odiše smirenošću i suptilnom snagom, stvarajući atmosferu koja prostoru daje toplinu, dubinu i sofisticiranost.

Još jedan veliki format, Patina vremena, 150 x 120 cm.

-Inspirirana tragovima koje priroda i vrijeme ostavljaju na površinama, ova apstraktna kompozicija istražuje ljepotu nesavršenosti. Bogate teksture i suptilni slojevi stvaraju osjećaj dubine i autentičnosti, dok neutralna paleta omogućuje da se djelo skladno uklopi u sofisticirane, suvremene prostore.