Novi povjerenik za proširenje – Orbanov trijumf nad EU-om

Sa svojim posljednjim povjerenikom u Europskoj komisiji mađarski premijer nije imamo puno sreće: Tibor Navracsics, pripadnik stare garde u stranci Fides Viktora Orbana i čovjek umjerenih stajališta, kao povjerenik za obrazovanje, kulturu, mladež i sport stalno se oprezno distancirao od orbanovskog iliberalizma. Indirektno ali jasno naglašavao je da je prije svega u obvezi prema institucijama EU-a i zadaćama koje obavlja kao član Europske komisije.

Ovaj put je Viktor Orban išao na sigurno: mađarska vlada nominirala je bivšeg ministra pravosuđa Lászla Trócsányia za funkciju povjerenika. Čovjeka koji važi kao neograničeno lojalan Orbanu. Mađarska je dobila i jednu od u javnosti vrlo važnih funkcija, naime, onu koja je mjerodavna za proširenje i susjedsku politiku EU-a. Za Viktora Orbana to je jedan od najvećih diplomatskih uspjeha proteklih godina i gotovo trijumf nad EU-om, jer Mađarska je suočena s postupkom po članku 7 o poštivanju načela pravne države u Europskoj uniji. Osim toga, članstvo Fidesa u Europskoj pučkoj stranci je proljetos suspendirano do daljnjega.

Nepoznat u inozemstvu

Sada je Trócsányi povjerenik EU-a za proširenje. U inozemstvu je taj 63-godišnji pravnik dosad bio gotovo neispisan list. I u Mađarskoj šira javnost do njegovog imenovanja za ministra pravosuđa gotovo da nije ni čula za njega. On je odavno jedan od izrazitih nacionalno-konzervativnih pripadnika Orbanovih kadrovskih rezervi. Specijalist za usporedno ustavno pravo i pravna pitanja europske integracije u prvoj Orbanovoj vladi od 1998. do 2002. ostvario je karijeru kao diplomat i veleposlanik u Bruxellesu, a kasnije je postao sudac Ustavnog suda. Nikad nije negovao velike političke ambicije.

Trócsányi ne pripada među jastrebove Orbanovog sustava i uvijek razborito argumentira. No, ne ostavlja mjesta sumnjama kada je riječ o njegovim pozicijama. Kada je imenovan za ministra pravosuđa, rekao je, na primjer, da aktualna pravna filozofija na kraju 20. stoljeća naglašava prednost individualnih osnovnih prava. Ali i da postoji postupanje koje daje značenje interesima zajednice, te da on smatra da je važno harmonizovati individualne i društvene interese. U praksi se pobrinuo da mađarsko sporno azilno zakonodavstvo, zakoni protiv nevladinih organizacija, Lex CEU ili paket „Stop Sorošu" budu do određene mjere pravno koherentni.

Mađarska vlada: novo vodstvo u Bruxellesu treba zaustaviti imigraciju

Na pozadini svega toga se rađa pitanje koliko će Trócsányi biti lojalan Bruxellesu. Barem za mađarsku vladu odgovor na to pitanje se zna: od novog briselskog vodstva se očekuje da zaustavi doseljavanje i brani Europu koju čine države, kao i kršćansku kulturu, kako je to vlada naglasila u jednoj izjavi. Za te vrijednosti se bori i Trócsányi.

Mimo svega toga funkcija povjerenika za proširenje ima dodatno značenje za Orbana. Mađarska se odavno zalaže za brzu integraciju država Zapadnog Balkana, među njima prije svega Srbije i Crne Gore. Orban gaji dobre odnose s vodećim autokratskim političarima kao što su Aleksandar Vučić ili Milo Đukanović. Bivšem makedonskom autokratu Nikoli Gruevskom, koji se prošle godine bijegom spasio od zatvorske kazne, Mađarska je dala azil.

Kalkulacija mađarskog premijera je sljedeća: što prije Europskoj uniji pristupe Srbija i Crna Gora, tim više će ojačati i njegove pozicije i pozicije drugih zemalja Višegradske skupine - Poljske, Češke i Slovačke. Zato od Trócsányia jedno ne treba očekivati: da tematizira velike deficite na području demokracije i pravne države u regiji zapadnog Balkana.