Novi kolaži u mitološkom ciklusu Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl intenzivno gradi i nadograđuje svoj slojeviti ciklus prepun simbola s mitološkim temama, tvoreći priče o davnim herojima ali i današnjice, poput Batmana, nastavljajući i s mitom o vukodlaku ili „psoglavcu" u slici Anubisova vrata, spajajući suvremene horror filmove sa staroegipatskim mitovima, uz daljnje istraživanje protogrčkih tema, Kreta, Thira, Atlantida...

Šiblovi kolaži prepuni su pokreta, grčevitih gesti, uznemirenih lica, čudesnih mijena herojskih likova, stanja između života i smrti, sve premreženo silnom energijom koja naprosto izbija sa svih strana, sudarajući se istodobno i sama sa sobom.

To je svijet u promjeni, to su stalne, neizbježive mijene jer ništa ne traje vječno a ponajmanje čovjek, bio on junak ili pojedinac bez osobitih svojstava.

Likovi su izvedeni u crno bijeloj boji, očito je riječ o jasnoj dvojnosti, likovi su suprotstavljeni na crvenim vatrenim ili narančastim, užarenim pozadinama uz jednu jedinu bijelu.

Ponekad mi skupina Šiblovih junaka, ražešćenih i odlučnih, oštrih pokreta, djeluje poput grupe urotnika spremnih na sve kako bi promijenili svijet kome pripadaju ili su oni tek inscenacija teško ostvarive želje, htijenja.

Šiblovi su likovi stalno u pokretu, dinamični su, nikada ne stoje, očito je kretanje je bit njihovih života, kontinuirano nezaustavljivo kretanje.

Zanimljivo je opaziti kako kolaž pruža višestruke, mnogostruke koristi u likovnoj realizaciji, od kompleksnosti kolora do iznijansiranih mogućnosti motiva.

Opus kolaža Duška Šibla sve je veći i izazovniji, razigraniji, energičniji, tvoreći zasebni likovni izričaj.