Novi izbori kao jedina šansa za Veliku Britaniju

Svu tu neizvjesnost više se jednostavno nije moglo gledati. Iz dana u dan su politički dopisnici u Westminsteru čekali na to što će se dogoditi i izvještavali o onome što se u britanskom parlamentu - nije dogodilo. Nema još Brexita, nema drugog referenduma, ništa od ostanka u Europskoj uniji. I od novih izbora - do sada. Ali konačno se nešto događa u Ujedinjenom Kraljevstvu!

Izbori 12. prosinca su jedini put izlaska iz slijepe ulice, izlaska iz političkog zastoja koji već dvije godine paralizira Veliku Britaniju. Oni su i velika šansa i za tu zemlju ali i za narod - i to iz tri razloga.

Potrebna većina u parlamentu

1. Parlament bez većine jednostavno ne funkcionira. I za to je kriva Theresa May. Ona je 2017. iznenada najavila nove izbore, u predizbornu kampanju krenula sa solidnom prednošću - koju je samo šest tjedana kasnije protraćila. Parlament koji je nakon toga konstituiran, bio je praktički paraliziran: bez većine, uz stalne strateške igre i igrice. I tu se mora priznati da je Boris Johnson u pravu: u svom aktualnom sastavu parlament u Londonu nije sposoban djelovati i donositi odluke. Osim toga, tu je i britanski premijer kojeg nije birao narod, već samo dvije trećine članova njegove stranke. Samo je 140.000 torijevaca dalo svoj glas u borbi za šefovsku poziciju Konzervativne stranke. Ukoliko bi taj premijer, koji nije demokratski legitimiran na izborima, uspio progurati Brexit, to bi jednostavno bilo nedemokratski. I sad o Borisu Johnsonu odlučuje 45 milijuna Britanaca koji imaju pravo glasa.

2. Novi izbori Britancima pružaju šansu da 12. prosinca stvari postanu jasne. Tri godine nakon referenduma o Brexitu narod zna koliko će teško izlazak iz EU-a pogoditi britansku privredu i društvo. Novi izbori su de facto drugi referendum o izlasku Velike Britanije iz Unije. I budimo iskreni: na ovim se izborima radi praktički samo o Brexitu. To je tema koja dominira na ulicama.

I većina stranaka se već jasno pozicionirala. Torijevci žele jasan prekid s EU-om (s Johnsonovim sporazumom). Tvrdolinijaši Stranke Brexit na istoj su liniji. Na drugoj su strani pobornici ostanka (Remain): liberalni demokrati jasno kažu da žele podvući crtu ispod cijele priče oko Brexita i ostati u Europskoj uniji. Na istom je kursu i Škotska nacionalna stranka (SNP). Sada je važno da se laburisti, kao najveća oporbena stranka, konačno pomire. I da jasno pokažu kako su doduše za izlazak iz Unije - ali da i dalje žele vrlo tijesne veze s Unijom.

Oporbeni lider Jeremy Corbyn je od referenduma oko Brexita propustio šansu da ponudi jasnu alternativu kursu koji vodi prema Brexitu. Ta neodlučnost će ga vjerojatno koštati brojnih glasova. To su dakle pozicije stranaka oko Brexita. A što se tiče britanskih glasača, oni će na izborima u prosincu morati odlučiti podržavaju li Brexit i Johnsonov kurs? Ili će se nakon tri godine kaosa odlučiti za neku proeuropsku stranku?

Konačno jasnoća!

3. I zemlji i biračima je konačno potrebna ta jasnoća. Nesigurnost koja je nastala zbog učestalih promjena pozicija jednostavno paralizira Ujedinjeno Kraljevstvo. Svakih nekoliko dana jedna nova tvrtka seli svoje sjedište iz Velike Britanije. Potencijalni kupci nekretnina radije iznajmljuju stanove i kuće, jer ne znaju kako će se stvari razvijati. Primatelji socijalne pomoći zabrinuti su za svoja primanja. Neki Britanci već pripremaju zalihe za slučaj da dođe do kaotičnog Brexita. Građani EU-a i Velike Britanije sa zabrinutošću prate svaki novi deadline vezan uz Brexit. Parlamentarni zastupnici primaju prijetnje smrću, samo zato što se bore za ostanak, odnosno izlazak iz EU-a. A sve više birača ima psihičke probleme zbog konstantne nesigurnosti kad se radi o Brexitu. Ukratko: narodu je dosta Brexita, zemlja je podijeljena. I baš zato treba stvari staviti na svoje mjesto. Pa čak i ako to u konačnici znači oproštaj. Nemojte me krivo shvatiti: ja sam čistokrvna Europljanka, živim s mojom obitelji u Londonu, i ništa više ne želim nego da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Ali i ja dobijem glavobolju sa svakim novim produžetkom, zato što više nitko ne zna što će se sljedeće dogoditi.

Novi izbori su jedini put izlaska iz političke blokade. Barem teoretski. Ali stvarnost može naravno izgledati sasvim drugačije. Na primjer ako ni nakon izbora ne bude jasne većine. Pripremite se mentalno za svaki slučaj za još jednu, novu rundu neizvjesnosti.