Nove vijesti, i dobre i loše

Prije svega, želimo vam iskreno zahvaliti na vašoj podršci jučer. Naš poziv predsjednici Europske komisije, Ursuli von der Leyen, i povjerenici Hadji Lahbib da kažu DA inicijativi My Voice, My Choice odjeknuo je diljem Europe.

Iako smo jučer vjerovali da je konačna odluka udaljena samo tjedan dana, morat ćemo pričekati još jedan dan. Komisija je odgodila svoj sastanak za jedan dan te će se on sada održati u četvrtak, 26. veljače.

Također primjećujemo sve veći broj napada na našu zajednicu od strane protivnika ženskih prava. Znali smo da će se služiti lažima i diskreditacijom kako bi spriječili Europsku uniju da napokon učini ono što može kako bi povećala pristup osnovnim reproduktivnim pravima žena. Ipak, svaki put nas iznova iznenadi koliko su nisko spremni ići.

No, imamo i vrlo dobre vijesti. Prema Politico Europe, devet europskih zemalja poslalo je pismo povjerenici Lahbib u kojem izražavaju podršku inicijativi My Voice, My Choice. Te zemlje su Poljska, Španjolska, Francuska, Austrija, Estonija, Finska, Luksemburg, Švedska i Slovenija.

U pismu su ministri istaknuli kako je naša inicijativa „važan korak prema jačanju reproduktivnih prava na europskoj razini" te da je „u skladu s temeljnim vrijednostima utvrđenima u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući ljudsko dostojanstvo, rodnu ravnopravnost i poštovanje temeljnih prava".

Sada nas dijeli još samo jedan tjedan do konačne odluke. Do tog trenutka nećemo znati ishod. A do tada ćemo i dalje trebati vašu podršku u danima koji su pred nama. Vaš glas, vaša solidarnost i vaše povjerenje u ovu inicijativu iznimno su važni.

Hvala vam što nas pratite na ovom putu.