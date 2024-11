SkyShowtime za ove blagdane izdvaja premijere serija i omiljene filmove

Dr Seuss' The Grinch - Utemeljen na omiljenom blagdanskom klasiku Dr. Seussa, The Grinch je priča o ciničnom mrgudu koji kreće ukrasti Božić, ali mu namjere promijeni velikodušan blagdanski duh mlade djevojke. Smiješna, dirljiva i vizualno prekrasna, to je univerzalna priča o duhu Božića i bezgraničnoj snazi optimizma. Ekskluzivno dostupno za streamanje na usluzi SkyShowtime.