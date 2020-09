Nova serija Garmin pametnih satova

Novi satovi iz Garmin obitelji su Venu Sq i Venu Sq Music, GPS pametni satovi koji kombiniraju dnevni stil s funkcijama praćenja zdravlja i fitnessa, vodeći u industriji i koji su korisnici Garmina i očekivali - s početnom cijenom od samo 1.590,00 kn. Za one koji traže playlistu koja će ih voditi od jedne aktivnosti prema drugoj, Venu Sq Music sadrži pohranu glazbe na uređaju koja omogućuje slušanje glazbe bez telefona. S elegantnim pravokutnim licem sata, svijetlim zaslonom u boji i trajanjem baterije do 6 dana u načinu pametnog sata i do 14 sati u GPS načinu rada - Venu Sq potiče na pokret.

Zdravlje i wellness

Venu Sq sadrži paket funkcija za praćenje zdravlja potpomognutih vrhunskim cjelodnevnim Garmin Elevate sustavom za praćenje otkucaja srca1, koji nadmašuje konkurenciju tako što mjeri otkucaje srca više puta u sekundi, 24 sata dnevno. Među ostalim ugrađenim funkcijama za zdravlje su napredno praćenje spavanja uz Pulse Ox2, praćenje disanja, upozorenja o otkucajima srca (visoki i niski), praćenje menstrualnog ciklusa, razine stresa s podsjetnicima za opuštanje, hidratacije i još mnogo toga. Inovativni Body Battery sustav za praćenje energije daje uvid u razinu energije što može pomoći u planiranju vježbi, odmora i spavanja.

Kada je vrijeme za predah, moguće je pristupiti četirima pažljivim aktivnostima disanja direktno sa sata: Tranquility koji olakšava spavanje, Coherence koji osnažuje ravnotežu i smirenost, i dvije verzije Relax i Focus za poticanje koncentracije i oslobađanje od stresa. Na kraju svake aktivnosti disanja slijedi sažetak koji pokazuje trajanje, disanje, prosječan broj otkucaja srca i promjene stresa.

Pregledavanje aktivnosti u usluzi Garmin Connect omogućuje pregled podataka u grafovima.

Fitness i prilagođeni treninzi

Kada je vrijeme za pokret, Venu Sq sadrži više od 20 ugrađenih sportskih aplikacija u zatvorenom i na otvorenom, uključujući pilates, jogu, trening snage, trčanje, plivanje u bazenu, biciklizam, golf i ostale. Bilježi korake, intenzivne minute, potrošene kalorije1 i ostalo. Trebate pomoć u planiranju fitness rutine? Venu Sq dolazi s učitanim treninzima, pripremljenim treninzima dostupnim za preuzimanje s Garmin Connecta i kreiranje vlastitih prilagođenih vježbi.

Bez obzira odaberete li trening za utrku od 5 km ili nešto duže, Venu Sq kompatibilan je s Garmin Coach aplikacijom, besplatnim planovima treninga koji se prilagođavaju ciljevima i izvedbama trkača, a upotpunjeni su s virtualnim osobnim trenerom za dodatnu motivaciju.

Napredno praćenje spavanja s disanjem i Pulse Ox funkcijom

Kada je vrijeme za predah, napredni sustav praćenja sna procjenjuje laganu, duboku i REM fazu sna.

Funkcija za praćenje disanja mjeri broj udisaja u minuti, a Pulse Ox mjeri zasićenost krvi kisikom.

Nakon buđenja korisnici mogu pregledati statistiku spavanja u Garmin Connectu kako bi vidjeli spavaju li kvalitetan san koji je potreban da bi se sljedeći dan osjećali odmorni i napunjeni energijom. Zasićenost krvi kisikom (Pulse Ox) se može provjeriti u bilo koje vrijeme tijekom dana. Venu Sq također podržava cjelodnevno praćenje zasićenosti krvi kisikom koje se po potrebi može uključiti u postavkama.

Pametne funkcije za život u pokretu

Venu Sq serija osigurava cjelodnevnu povezanost i praktičnost s nizom pametnih funkcija koje

uključuju:

Obavijesti: Primajte pametne obavijesti 3 za dolazne pozive, tekstualne poruke, ažuriranja društvenih mreža, podsjetnike kalendara i još mnogo toga. Korisnici Androida mogu odgovarati na tekstualne poruke izravno sa sata.

Pohrana glazbe: Pomoću Venu Sq Music preuzimajte pjesme ili popise pjesama4, uključujući

one iz glazbenih usluga drugih proizvođača poput Deezera, izravno sa

zapešća.

Sigurnost i praćenje: otkrivanje incidenata (tijekom šetnje na otvorenom, trčanja ili vožnje) i pomoć da se u stvarnom vremenu pošalje lokacija kontaktima za hitne slučajeve. LiveTrack omogućuje prijateljima i obitelji praćenje korisnikove aktivnosti u stvarnom vremenu, pružajući osjećaj mira tijekom treninga na otvorenom i trčanja 3 .

Garmin Pay: Rješenje za beskontaktno plaćanje omogućuje ostavljanje gotovine i kartica kod kuće pružajući brze transakcije bez dodira 5 .

Personalizacija: Dodajte osobnost preuzimanjem aplikacija, različitih izgleda zaslona sata i još mnogo toga iz Garmin Connect IQ trgovine. Moguće je čak učitati i vlastite fotografije i pretvoriti ih u svoj izgled zaslona sata.

Kompatibilnost: Koristite Venu Sq s gotovo svim pametnim telefonima (kompatibilan s Android i Apple uređajima).

Dizajn, cijene i dostupnost

Venu Sq serija ima 1.3 inča pravokutni Corning Gorilla Glass zaslon osjetljiv na dodir s laganim aluminijskim okvirom i udobnim silikonskim remenom. Dizajniran da se uklopi u svaki stil, Venu Sq i Venu Sq Music dostupni su u više kombinacija boja kućišta i remena. Dostupni su odmah, preporučena maloprodajna cijena za Venu Sq iznosi 1.590,00 kn a za Venu Sq Music iznosi 1.990,00 kn.