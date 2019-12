Nova romantična komedija Woodyja Allena u kinima

"Kišni dan u New Yorku", novi film Woodyja Allena u kojemu taj četverostruki oskarovac sastavio impresivni glumački postav, počinje igrati u hrvatskim kinima od 19. prosinca.

Timothee Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Selena Gomez, Diego Luna i Liev Schreiber su među vodećim glumcima njegove najnovije romantične komedije, ponovno smještene u redateljev omiljeni grad.

Ashleigh (Fanning) je za studentske novine upravo dobila zadatak odraditi intervju sa svjetski poznatim redateljem Rollandom Pollardom (Schreiber), koji joj usput ponudi i pogled iza kamere na njegovu novu filmsku produkciju.

Ona zbog toga otkazuje unaprijed dogovoreni romantični ručak s Gatsbyjem (Chalamet) kako bi saznala još više o Pollardovom filmu od njegovog scenariste Teda (Law), koji je savršeni gentleman, za razliku od glavnog glumca Francisca Vege (Luna).

Međutim, kada Ashleigh i Vega završe u vijestima, svima vrlo brzo postaje jasno koliko je tanka linija između stvarnih i lažnih događaja te kako stvari vrlo brzo izmaknu kontroli, stoji u najavi filma.

Woody Allen do sada je režirao 48 dugometražnih filmova, a u posljednjih 50 godina samo u njih pet u kinima nije igrao film koji je on režirao i napisao. "Kišni dan u New Yorku" trebao je ići u kino distribuciju tijekom 2018., no zbog problema s Amazonom za koju je Allen film inicijalno i snimio, u kina je krenuo ove godine.

Iako je radnje svojih filmova gotovo uvijek smještao u New York, ovo je prvi film koji nosi naziv njegovog rodnog grada.

"Kao i u ostalim njegovim filmovima tako je i Kišni dan u New Yorku prepun živopisnih, šarolikih likova koje muče obični problemi svakodnevice, a koje su utjelovili neki od najtalentiranijih glumaca današnjice", najavljuje distributer Discovery Film.